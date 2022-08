Jesús Martínez Salvador, sobre el lío interno en el PSOE gijonés: "Hablan de caras, pero no de políticas"

Foro Asturias realiza este sábado su visita institucional a la Feria de Muestras, y el portavoz del partido en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se pasa por el stand de Coca-Cola para analizar el verano de la ciudad y la actualidad municipal.

Martínez Salvador celebra que "después de dos años en las que no hemos podido disfrutar de las fiestas, recuperamos la normalidad, más o menos, con conciertos, con Feria de Muestras". Lamenta, sin embargo, que, en el verano gijonés, falten "otros eventos por decisión del Gobierno local, como la Feria Taurina de Begoña, que tanto animaba al sector turístico, o los Conciertos del Botánico, que también se celebraban todos los años, y que solo quedan de forma residual".

Martínez Salvador asegura que Foro afronta el último curso político antes de las elecciones municipales con "optimismo": "La gente nos anima por la calle, porque los gijoneses nos hacen ver que otro Gijón es necesario porque el Gobierno que tenemos en la actualidad no sabe dirigir el futuro de la ciudad". A finales de año, habrá congreso en Foro Gijón: "me siento con ganas de presentarme para presidir Foro Gijón", asegura el actual portavoz forista en el Ayuntamiento.

Las aguas bajan más turbias en el río de los socialistas gijoneses, con parte de la militancia y algún concejal de Gobierno, como Ramón Tuero, pidiendo que se celebren primarias, a pesar de que la alcaldesa puede presentarse a la re-elección directamente.

"Ellos sabrán lo que hacen, pero se está hablando de caras, de personas, de quítate tú para ponerme yo, de yo no me quiero quitar y quiero seguir; se habla de caras y no de políticas; es decir, ¿en qué va a afectar a un gijonés que se presente Ana González u otro candidato? ¿Van a deshacer lo que han hecho en el Muro? ¿Van a deshacer la ordenanza de movilidad? ¿Van a tirar adelante con el intercambiador de El Humedal? De todo eso no se está hablando", ha zanjado Salvador.