El fantasma del general Riego, en cortometraje

Un visita casual al Museo de Bellas Artes de Asturias puso a Tito Montero sobre la pista de su nueva obra cinematográfica. Frente al cuadro de "Jovellanos con el arenal de San Lorenzo al fondo" se instaló el año pasado otra obra de Goya: "El retrato de Fernando VII". Esto llevó al autor asturiano a sentir que tenía que hacer una obra cinematográfica sobre la figura de Rafael del Riego. El general que nació en Tuña y que murió ahorcado en la plaza de la Cebada de Madrid. El próximo 1 de enero de 2020 se cumplen 200 años del "Pronunciamiento de Cabezas de San Juan", un acontecimiento histórico que dió lugar a una etapa vertiginosa en la historia de España sobre la que ha trabajado y se ha documentado el director Tito Montero. "Creo que hay pocos hechos en la historia ligados a Asturias que cambiasen tanto la sociedad occidental como lo que supuso ese hecho. Lo que vino a continuación y todo el trienio liberal". La película convoca al fantasma de Rafael del Riego a través de esos dos cuadros.

20 cortometrajes a competición

El corte de Tito Montero "Un fantasma recorre..." compite en la sección oficial con otros 19 cortometrajes, entre los que se encuentran: "Mon'sMovie" de Stella Kyriapoulos (Grecia - España), "Lonely Rivers" de Mauro Herce (Francia - España), "The Lamb" de Nina Violic (Croacia), "Persona 5" de Ulises Conti (Argentina), "The Kite" de Martin Smatan (Rep. Checa - Eslovaquia - Polonia), "Cavalcade" de Johann Lurf (Austria), "Metamorphosis" de Carla Pereira y Juanfran Jacinto (España - Francia), "Lucía en el limbo" de Valentina Maurel (Bélgica - Francia - Costa Rica), "Les Inmortelles" de Caroline Deuras (Francia), "Olla" de Ariane Labed (Francia), "Leaking Life" de Shunsaku Hayashi (Japón), "She -pack" de Fanny Ovesen (Noruega), "El infierno y tal" de Enrique Buleo (España), "Short calf muscle" de Victoria Warderman (Paises Bajos), "She runs" de Qiu Yang (China - Francia) y "Entropia" de Flóra Anna Buda (Hungría).