Familia de Gozón destrozada después de que madre e hijo falleciesen por COVID con 48 horas de diferencia

Aurelia Fernández tenia 98 años. Su hijo, Buenaventura Heres, 73. Ambos fallecieron a causa del COVID-19 con apenas 48 horas de diferencia. Aurelia estuvo hospitalizada por algunas de sus dolencias crónicas y cuando le dieron el alta, ya en su domicilio, comenzó a sentirse mal. Le hicieron varias PCR pero dieron negativo hasta en tres ocasiones. Entre tanto Buenaventura volvió de su paseo habitual con malestar y pronto comenzó a subirle la fiebre. Tenía problemas pulmonares por lo que el ingreso fue inmediato y ya dio positivo. Ante el empeoramiento de la abuela es ingresada un día después. En esa última PCR también dio positivo. Ella falleció dos días antes que Buenaventura. La familia está destrozada. No entienden como el virus pudo entrar en casa porque extremaban al máximo las precauciones. Hacía mucho tiempo que habían suspendido las comidas semanales, sus hijas hacían la compra para ellos que solo se movían por los alrededores de la vivienda. Una de ellas, Silvia, nos contaba en HERRERA en Cope que nunca los dejaron solos pero cuando acudían a su casa lo hacían tomando todas las medidas de precaución indicadas. Mientras estuvieron ingresados había mucha preocupación. Con su padre, al menos, hablaban por teléfono. No así con la abuela que estaba en la UCI y no podía sujetarlo con sus manos. Después de digerir sus muertes les quedaba aún una prueba más dura, no poder acompañarlos al cementerio porque tuvieron que guardar cuarentena.

Silvia pide mucha precaución a todos los que se toman el virus a broma porque lo que le ha sucedido a su familia es un ejemplo de lo rápido que se puede contagiar, a pesar de haber puesto en práctica todas las medidas de higiene y desinfección recomendadas.

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.