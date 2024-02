Una bilbaína hace 27 horas de cola para ver las charangas del carnaval de Gijón: "Ojalá fueran más"

Más de un día delante del Teatro Jovellanos para poder acceder a las dos galas del Concurso de Charangas del Antroxu gijonés. Esa es la gesta de Estíbaliz García: una vasca que llegó hace 30 años a Gijón y se enamoró de la ciudad y de sus carnavales. Desde entonces ha sabido implicarse en el Antroxu, que es como se llama el carnaval en Gijón, integrarse en una charanga, y aguantar hasta 27 horas para poder disfrutar de una de las partes más atractivas del carnaval gijonés. El Concurso de Charangas lleva al Teatro Jovellanos, las coplas, las rimas y los bailes de once formaciones que lucen sus mejores galas para el Antroxu de Gijón.





¿Qué haces durante 27 horas en una cola?

Estíbaliz reconoce que ha hecho de todo en las 27 horas que ha pasado junta a la taquilla del Teatro Jovellanos. "Primero me he grabado unos vídeos con el móvil, luego he leído, paseado, hemos jugado a cartas. Se hace muchas cosas", comenta orgullosa Estíbaliz, con sus 81 entradas en la mano.

Como pertenece a una charanga: "La última y nos vamos", ha habido relevos en la guardia para mantener la primera posición de la cola. Las primeras cuatro horas las ha hecho sola. Llegó a las seis y media de la mañana del miércoles y logró sus ansiadas entradas a las nueve y media de la mañana del jueves, nada más abrir la taquilla. "Pero a partir del mediodía la gente se ha animado y nos hemos dado relevos. Por la noche he dormido un poquito, pero sobre todo hemos jugado mucho. A cartas, al parchís. Hemos comido de todo. En la cola se come mucho. Hay que coger fuerzas para los próximos días de carnaval. Bailando y desfilando se quema todo", confiesa Estíbaliz.





Estíbaliz García posa con Eva (18 meses): la componente más joven de la charanga "La última y marchamos"Foto: COPE Gijón





El carnaval de Gijón

Gijón vive de una forma muy especial sus carnavales. Todo empieza con el "Jueves de Comadres". Una jornada dedicada a las mujeres, en la que históricamente la mujer tomaba la calle por la tarde y noche. Pandillas de amigas salen a cenar y luego, lo que surja. El Antroxu se vive a tope durante seis días. Se celebra el Concurso de Charangas en el Teatro Jovellanos, el sábado y el domingo. Y el lunes, la avenida de la Costa se convierte en un auténtico "sambódromo" gijonés con un gran desfile que sale del entorno de la plaza de toros de El Bibio y finaliza en la plaza de El Humedal.