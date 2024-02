La sardina más ecologista de la historia del Antroxu de Gijón: "¡Qué bolinas ni qué bolinas!"

El Antroxu de Gijón calienta motores y una de sus grandes protagonistas, la sardina 'Turbu' -Turbulencia Marina de las Isobaras Relente "por parte de madre" de nombre completo-, ha estado este miércoles en COPE Gijón. Ha llegado junto a sus inseparables compañeros (Mateo SAT y Alisio Parrochu) y ha contado cómo ha acabado participando en el carnaval gijonés y los planes que tiene para los próximos días, desde el Jueves de Comadres hasta el Concurso de Charangas del fin de semana en el Teatro Jovellanos.

Turbu tiene un origen humilde -"muy humilde", ha puntualizado en el micro de Herrera en COPE-, aunque lleva "estudiando toda la vida para poder ser recibida por los gijoneses algún día". Y en este Antroxu 2024, "por fin me llegó". Su trabajo en el mar ha consistido en la recogida de residuos, y el mensaje que ha dejado al llegar a tierra firme es un tirón de orejas.

'Turbu', la sardina del Antroxu de Gijón 2024.COPE Gijón





"He sido trabajadora toda la vida, he estado limpiando las aguas y... ¡Ay, lo que saco de ahí!", ha explicado. Añade que los residuos en el mar no se limitan a los microplásticos perdidos por un barco frente a la costa portuguesa: "¡Qué bolinas ni qué bolinas... Sois un poco gochos!", ha zanjado.

Martes de Carnaval

'Turbu' ha llegado con ilusión porque "para nosotras, las sardinas, el Antroxu es lo más" y con intención de ver a las sardinas de anteriores carnvales "porque no vuelven". Ella no conoce el destino que le espera el Martes de Carnaval cuando, tras el velatorio y el cortejo fúnebre, se leerá su testamento y será enterrada, como marca la tradición. Preguntada por si es supersticiosa, ha explicado que no: "El martes y 13 (en el que cae el Martes de Carnaval) me presta".

'Turbu', la sardina del Antroxu de Gijón 2024, junto a Mateo SAT y Alisio Parrochu, en COPE.COPE Gijón





Eso será en el fin del carnaval. El comienzo es este jueves, con el Jueves de Comadres: "¡Salgo de comadres, salgo a cenar! Voy de invitada de honor, a dar el pregón y a contar a todas las mujeres un montón de cosas para divertirnos", ha adelantado 'Turbu', que también presenciará ("en palco VIP", ha desvelado Mateo SAT) el Concurso de Charangas para el que las entradas están muy cotizadas.

Planes de Antroxu

"He visto las colas en las taquillas. Yo admiro mucho a esa gente que, haga frío o calor, llueva o nieve, están ahí", asegura. Por cierto, tras varias semanas de 'sequía', el carnaval trae la lluvia a Gijón: "A nosotros no nos viene bien, pero al planeta sí, y eso es lo importante", explica.

Además, viniendo del mar, está preparada: "Yo estoy encantada de que llueva, soy todo ojos y pestaña y uso waterproof. Los 'pestañones', además, le "sirven de paraguas", bromea Mateo SAT. Con lluvia o sol, Turbulencia Marina de las Isobaras Relente ha invitado a disfrutar de los días de Antroxu de Gijón: "Si nos vemos, nos convidamos unos a otros, a los menús de Antroxu o a tomas unas sidrinas".