Temeridad en un carril-bici de Gijón: un coche, a punto de llevarse por delante a un ciclista

Hay vídeos con coches circulando que parecen de película... Pero son reales. En Gijón, un turismo de alta gama de color blanco ha decidido 'atajar' utilizando un tramo con carril bici, con uso exclusivo para ciclistas y peatones, poniendo en peligro la integridad de un ciclista, que lo ha denunciado a través de las redes sociales.

Ha ocurrido este martes, por la tarde, en el entorno de la estación provisional de tren de la ciudad asturiana: el coche utiliza este vial que comunica Sanz Crespo y la avenida de José Manuel Palacio -antigua Juan Carlos I-, evitando un rodeo, pero obligando al usuario que circulaba, en ese momento, por el carril bici, a apartarse para evitar males mayores.

Vídeo y denuncia

"Me puse en el centro del carril, pero vi que no rebajaba nada la velocidad, así que me aparté", ha contado en redes el ciclista, que ha colgado el vídeo, en la red X para denunciar la temeridad del conductor.

Gracias a las imágenes de ese post, en las que se ve la matrícula del vehículo, la Policía Local de Gijón va a actuar de oficio. El departamento de Sanciones estudiará la situación, con conocimiento del día y hora aproximada de la infracción y determinará la multa para el conductor.