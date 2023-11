Sin parking y entrando a clase por la puerta de atrás: los trastornos de la cumbre europea en Gijón

La reunión informal de los ministros europeos de Vivienda en Gijón es una cita sin precedentes en la ciudad y se ha dejado notar con un despliegue policial sin precedentes. Gijón ha reforzado la seguridad por tierra, mar y aire, y especialmente, el entorno de la Universidad Laboral, donde tiene lugar la cumbre. Lo notan estos días los que habitualmente, por estudios, trabajo o por obligaciones médicas, tienen que acudir a la zona y aparcar su coche.

Es el caso de Laura. Tenía una revisión en el hospital de Cabueñes en la mañana de este martes y ha asegurado a COPE que estaba "cabreada porque no entiendo que, en un día como hoy, no haya una mayor organización". Algo similar le ha pasado a Beatriz. Es una persona con movilidad reducida y aunque suele aparcar en las plazas reservadas, "he tenido que dejar el coche en el tanatorio porque, si habitualmente ya hay problemas, hoy es imposible".

También se ha encontrado con problemas José. Ha acompañado a su mujer para recibir un tratamiento oncológico en Cabueñes y ha explicado que es "complicadísimo, más que para poder aparcar, para poder transportar a los que realmente lo necesitan, los enfermos, y poder acercarlos a los sitios con un poco de comodidad".

Coches aparcados encima de la acera en el hospital de Cabueñes.COPE Gijón



La Universidad Laboral, blindada

El encuentro ministerial, además, ha blindado el edificio de la Universidad Laboral. El acceso al patio está prohibido y la entrada al edificio por la puerta principal ha quedado limitada a las personas con movilidad reducida. Además, se han suspendido las visitas guiadas y las subidas al Mirador de la Torre, y el servicio de venta de entradas en la recepción de la Laboral.

Por otra parte, los alumnos del centro de FP La Laboral; de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos; y del Conservatorio y la Escuela Superior de Arte Dramático han tenido que entrar al edificio por accesos alternativos. También los trabajadores de Thyssenkrupp, SERPA o Recrea.