Roban el dinero que recaudaba un centro de mayores de Gijón para mandar una vaca a Senegal

María Sánchez lleva más de dos décadas regentando el bar del centro de mayores del Polígono de Pumarín, en Gijón. Pero nunca había vivido lo que le ha tocado vivir en las últimas semana, tras iniciar una campaña para recaudar fondos con los que pretendía comprar una vaca para los habitantes del pueblo senegalés de Diokoul. Lo ha contado, este miércoles, en Herrera en COPE Gijón.

"Siempre tenemos una hucha solidaria por Navidad" que va destinada a diferentes iniciativas, ha explicado, aunque este año, se ha centrado en aquel pueblo, del que procede su pareja, Thiam: "Con las sequías que ha habido, en aquel pueblo lo pasan muy mal y cuando termina el Ramadán, celebran una fiesta, pero no tienen ni para comer carne", cuenta María.

Hucha de recolecta para comprar una vaca para DiokoulAVV Polígono de Pumarín



El objetivo de esta colecta, según explica María, era "venderl la carne de la vaca a un precio asequible a los habitantes de Diokul y con lo que se sacase, comprar otra vaca para que todos los años puedan tener carne".

Robo de la hucha

"La gente se volcó", asegura María. Y ya llevaban recaudados más de 800 euros (de los 1.000 que costaba la vaca). Pero un ladrón se llevó la hucha: "Estuvo una hora rondando la barra, me daba mala espina, pero por no prejuzgar y que no se sintiera mal si quitaba la hucha, la dejé", relata. La Policía está investigando el robo, pero la propietaria de este bar cree que, aunque los agentes den con el caco, "el dinero ya lo hemos perdido".

Coche de la Policía Nacional en la playa de San Lorenzo.CNP



Una nueva colecta

Tras el robo, Thiam rechazó iniciar una nueva colecta para no pedir un nuevo esfuerzo a los usuarios del centro de mayores y los clientes del bar. Pero fueron estos últimos los que decidieron dar el paso: "¡Los mismos usuarios del centro trajeron la lata y le dijeron: 'En tu pueblo van a contar con la lata'!", cuenta, emocionada, María.

"Una señora trajo la lata y otra dijo: 'Con estos 20 euros se empieza la lata'", recuerda María, que reflexiona sobre el gesto: "Es una señora que vive de su pensión, que tendrá sus gastos, sus nietos...", explica. Pero no ha sido un único gesto. También la asociación vecinal ha extendido la colecta al resto del barrio. Con el apoyo de tanta gente, María bromea: "A este paso, ¡vamos a comprar dos vacas en vez de una!".