Una psicóloga explica las secuelas que puede sufrir una menor de edad tras ser agredida sexualmente: "Aprender a convivir con ello"

La brutal agresión sexual sufrida por una joven de 17 años, a finales de octubre, en la parroquia de Somió, en Gijón, ha conmocionado a toda la ciudad. Sobre todo, por cómo planificó el ataque el agresor. Acudió al lugar durante semanas para conocer el terreno; se puso un pasamontañas para no ser reconocido mientras consumaba la agresión; y recogió los utensilios utilizados para maniatar y amordazar a la víctima, de manera que no pudiese gritar.

El hombre arrestado por esta agresión, de 44 años y con numerosos antecedentes, ha acabado en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, con heridas en la mandíbula que se hizo en el momento de su detención, en el que se mostró muy agresivo con los agentes de la Policía Nacional desplazados a su domicilio, un piso compartido del barrio de Laviada.

Eso él; pero, ¿qué pasa con ella? La chica de 17 años a la que le ha tocado vivir una experiencia traumática. La psicóloga gijonesa Carolina Lozano ha explicado, en COPE, que por delante tiene "un periodo de sanación muy doloroso, tanto a nivel emocional como de comportamiento". Además, advierte de que "le llevará un tiempo recuperarse de la agresión sexual".

"Aprender a gestionar emociones"

¿Cuánto tiempo? "Depende de cómo lo trabaje", pero "le va a acompañar siempre como una experiencia que tendrá que interiorizar y aprender a convivir con ella para seguir su vida", avisa.

La sanación empieza cuando la víctima "comience a entender qué es lo que ha vivido". La doctora Lozano explica que la joven tendrá que "aprender a gestionar emociones de culpa, vergüenza o miedo; y todo esto puede derivar en un estrés postraumático". Sobre todo, incide, "debe entender que ha sido una víctima de algo que ella no quería".

El periodo de sanación "dependerá de su fortaleza y del apoyo que reciba". Y es que, según explica la psicóloga, es clave una "terapia que le ayuda a entender que no es su culpa, que ha sido algo que no ha buscado". Así, "hablar sobre ello, no cerrándose y aprendiendo a manejar pesadillas, recuerdos perturbadores o flashbacks le vendrá bien".