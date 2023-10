El perfil del parado en Asturias: Alan, un cocinero de 32 años que lleva dos y medio en el paro

Las cifras de la EPA (Encuesta de Población Activa) son muy frías. 13.400 parados más, en Asturias, durante el tercer trimestre del año. Pero a esas cifras le pone rostro, palabras y emotividad, Alan. Un joven cocinero que quiere trabajar y no puede . Le dan pequeños "chollos", pero nada que tenga una continuidad en el tiempo y que le permita plantearse una vida solvente de futuro.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

Él mismo califica su situación de insostenible. Dice que tiene agotado el paro y gran parte de las prestaciones a las que tiene derecho. Nos lo encontramos en la Oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en el barrio de El Coto, en Gijón. Viene a ver si hay alguna oferta que se ajuste a sus capacidades, que las tiene, y a su calidad gastronómica, que ya hace cuatro años que no puede ofrecer de forma profesional. Dice que "ahora la hostelería está muy mal. Pagan poco y no te aseguran por todas las horas que estás trabajando".

Tiene muchas ganas de trabajar y no puede. "Yo puedo trabajar de ayudante de cocina y de primer cocinero. Lo que necesito es alguien que confíe en mí" , nos comenta mientras hojea la tabla de ofertas de empleo en las que no aparece, una semana más, ninguna que pida personas para trabajar en cocina.

MUCHOS JÓVENES AL PARO

El último dato de la EPA en Asturias deja una fotografía en la que salen retratados muchos jóvenes, como nuevos integrantes de las listas del paro. Hay una mayoría de mujeres que siguen viviendo de contratos temporales y precarios. Lo hemos podido comprobar durante el tiempo que estuvimos a las puertas de la oficina del SEPEPA de El Coto. "Vengo a sellar la tarjeta del paro. Tenía un trabajo, pero no me contratan más de cuatro meses. Me mandan al paro y de nuevo a buscar". Lo dice María, una joven que acabó su carrera de Magisterio y que sigue buscando un trabajo con contrato fijo o menos temporal.

Jóvenes, con carreras universitarias y muchas ganas de trabajar. Así son la mayoría de los parados que radiografía la EPA (Encuesta de Población Activa) en Asturias