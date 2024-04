El original regalo que un grupo de jubilados de Gijón ha enviado a un poblado de Senegal: "Felices"

Era un objetivo que se habían fijado, en el bar del Centro de Mayores del Polígono, en Gijón, antes de terminar 2023, pero todo lo truncó un ladrón que se llevó la hucha en la que estaban recaudando dinero para su objetivo: comprar una vaca para los habitantes de Diokoul, un poblado de Senegal del que es natural Dam, un vecino del barrio.

Esta rocambolesca historia ha tenido un final feliz: "La vaca ya está conseguida, muerta y comida", ha contado, en COPE, María. Es la dueña del bar del centro de mayores, que ha conseguido recaudar algo más de 1.100 euros. "Pensábamos que no lo íbamos a conseguir, pero incluso hemos recaudado 16 euros más de lo que necesitábamos, porque el buey nos costó 1.090 euros", ha desvelado.

El buey que han comprado los usuarios del Centro de Mayores del Polígono, en Gijón, al pueblo de Diokoul, en Senegal.COPE Asturias



Un buey para celebrar el fin del Ramadán

Con el dinero recaudado, compraron un buey en Senegal y enviaron el dinero: "Lo compramos unos días antes porque allí es como aquí, que en Navidad sube el precio del pescado y el marisco", cuenta María, que explica, muy contenta, que "repartieron la carne, hicieron lotes y los sortearon y dio para todas las casas del pueblo".

El motivo de la celebración era el final del Ramadán, equivalente a nuestra Navidad, y "las casi 500 personas del pueblo pudieron comer carne, hicieron una fiesta tremenda y estaban muy contentos".

Habitantes del poblado de Diokoul, en Senegal.AVV Polígono de Pumarín



Una fiesta paralela en Gijón

"Nosotros también estamos muy contentos con los clientes, con los repartidores que nos traen las bebidas y con la asociación de vecinos... Todos han colaborado", cuenta María que, como agradecimiento, ha organizado una fiesta con la primera consumición gratuita para quienes ayudaron con una aportación a la hucha solidaria, pinchos y chocolate con churros. "Ellos celebraban en Senegal comiendo la carne que compramos y nosotros hicimos un pincheo, como si celebrásemos todos a la vez", ha contado.

Invitación a la fiesta de agradecimiento del bar del Centro de Mayores del Polígono, en Gijón.COPE Asturias



El robo de la primera colecta

Atrás quedan los malos momentos de esta historia, como el disgusto que se llevaron el pasado mes de febrero, cuando un ladrón -ya identificado por la Policía- se llevó la hucha con unos 800 euros que habían recaudado semanas atrás. "Me daba mala espina, pero por no prejuzgar y que no se sintiera mal si quitaba la hucha, la dejé", contó, entonces, en COPE, María.