El motivo por el que los asturianos no quieren que les toque la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, nos despertamos con la ilusión de, encender la radio, escuchar a los niños de San Ildefonso cantar los números de la Lotería de Navidad y, sobre todo, que nos toque el 'Gordo'. Sin embargo, la mayoría de las veces, el sorteo en el Teatro Real termina con decepción. Para combatirla, un negocio de comida para llevar de Gijón ha puesto en marcha una curiosa iniciativa: cambiará una croqueta por cada décimo no premiado que les entreguen.

El negocio es 'Como en Casa', está en la Carretera del Obispo de la ciudad asturiana y su responsable, Fernando Trabanco, ha explicado en Herrera en COPE Gijón que la idea "surgió de la nada, hablando de cuánto jugábamos cada uno y recordando que, el año pasado, no nos había tocado nada".

Así que, "como todos los años, tenemos la frustración de mirar los décimos y ver que no te toca nada, ni pedras ni 'lo jugado' y nos dedicamos a romper décimos y tirarlos a la papelera, creimos que era un aliciente para que no nos cabreemos tanto", defiende.

La iniciativa queda reducida al periodo entre el 22 y el 28 de diciembre, en horario de mañana (entre las 10:00 y las 15:30 horas), y a décimos -no valen participaciones- no premiados. Además, cada persona podrá cambiar, como máximo, 12 décimos por 12 croquetas.

"Tenemos suficiente bechamel preparada"

La iniciativa ha gustado entre los clientes habituales de Fernando -"ya nos están preguntando", asegura-, así que intuye que Ana, la cocinera, va a hacer "muchas croquetas". Sin embargo, prefiere no echar cuentas: "Vamos a ir sobre la marcha, según vayan trayéndonos los décimos, haremos más o menos croquetas; pero tenemos la bechamel preparada, las freidoras a tope y a Ana, con muchas ganas".

'Como en casa', por otra parte, también juega un número a la lotería, que ha vendido en participaciones entre su clientela. Fernando sueña con que, además de repartir croquetas, puedan repartir suerte y miles de euros: "Ojalá repartamos dinero, igual estamos en racha y podemos dar, también, el Gordo".

Los asturianos, los terceros más gastizos en la Lotería de Navidad

Doce croquetas es una muy buena compensación si, tras el sorteo, no te has llevado nada de premio en la Lotería de Navidad. Pero puede que cada croqueta salga un poco cara, teniendo en cuenta lo que se ha gastado este año, de media, cada asturiano. Según Loterías y Apuestas del Estado, 107 euros; una cifra muy superior a la media nacional, que no llega a 72 euros. Sin embargo, hay otras comunidades que gastan más, por habitante, que el Principado: Castilla y León (113 euros) y La Rioja (108 euros).