El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón propone un baile colectivo para reforzar su candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

El Mercado Artesano y Ecológico de Gijón (MAE) dará un giro único a su edición del mes de agosto con una propuesta que invita a todos a celebrar juntos "lo que nos une". Se trata de un baile colectivo en plena Plaza Mayor, a las 14:00 horas del domingo 17 de agosto. La cita, que se enmarca dentro de la candidatura del MAE al título de Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, se presenta como un evento festivo y participativo, en el que se busca destacar el trabajo en comunidad, la tradición y la identidad asturiana, todo ello en un ambiente inclusivo y abierto a personas de todas las edades y condiciones.

El MAE es mucho más que un mercado. Desde hace más de dos décadas, se ha consolidado como un espacio donde se celebran la creatividad, la sostenibilidad y el respeto por la cultura local. Cada mes, la Plaza Mayor de Gijón se llena con puestos de artesanía, productos ecológicos y actividades que promueven la interacción entre los ciudadanos y los artesanos de distintas partes de Asturias. En esta ocasión, el evento será especial, ya que el mercado se ha postulado como candidato a un galardón que premia a las iniciativas con un alto impacto social, cultural y comunitario. "Y qué mejor manera de agradecer el apoyo recibido durante este proceso que con una celebración abierta a todos", destacan sus organizadores.

xiringüelu moderno

El domingo 17, a las 14:00 h, se llevará a cabo el flashmob, una coreografía sencilla inspirada en un xiringüelu moderno, interpretado de forma contemporánea para transmitir la esencia de las fiestas tradicionales asturianas. "No es necesario saber bailar ni inscribirse previamente; cualquiera que se encuentre en la plaza podrá unirse y disfrutar del momento. La única condición es tener ganas de participar y dejarse llevar por la música, que evocará las raíces y la alegría que caracterizan a nuestra región".

El flashmob no será solo un acto de diversión, sino un símbolo de la fuerza de la comunidad. "Bailamos porque estamos vivos, porque creemos en lo que hacemos, porque seguimos moviéndonos juntos", afirman los organizadores del MAE, que también aprovecharán la ocasión para agradecer a todas las personas que han mostrado su apoyo a la candidatura. Para quienes deseen aprender los pasos previos, el MAE publicará un video tutorial en sus redes sociales, permitiendo que todos puedan prepararse y sumarse a esta celebración.

Este baile será además una forma de reconocer el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el éxito del mercado, que desde sus inicios ha defendido la economía social, el trabajo artesanal y la producción responsable. En sus más de 23 años de historia, el MAE ha sido un altavoz de la cultura asturiana, un espacio de encuentro entre el campo y la ciudad, y un punto de encuentro para quienes creen en un modelo de vida más sostenible.

La cita promete una tarde vibrante, llena de música, risas y movimiento. "Nos vemos bailando", invita el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón, que apuesta por un futuro lleno de unión, respeto y tradiciones compartidas.