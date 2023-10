Los expertos advierten de que algunos videojuegos pueden empujar a adolescentes a apostar

Lo que antes era imposible porque los menores de edad no pueden entrar en bingos, casinos y salas de juego; se ha convertido en una realidad con las nuevas tecnologías: la ludopatía juvenil. Expertos en la materia han puesto el foco, este jueves, en Gijón, en los videojuegos.

"No todos los videojuegos son negativos, hay que defender que, incluso a edades tempranas, y con la participación de toda la familia, son un elemento educativo fantástico, pero hay que llamar la atención sobre determinadas prácticas". Es una frase, en COPE, del fundador y presidente de 'Pantallas Amigas', Jorge Flores. Ha participado en la jornada 'Género, juego y salud' que ha organizado la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón, en el marco del Plan Municipal de Adicciones.

Flores, sin embargo, advierte de que los videojuegos pueden empujar a los jóvenes a apostar: "Esa normalización de determinadas prácticas de apuestas o de juegos de casinos que aparecen en videojuegos a las que no hemos tenido acceso en otras épocas puede afectar a patologías de adicción al juego", explica.

Y pone un ejemplo: "Si estoy jugando al GTA y puedo entrar en un salón a jugar al black jack, descubro ese juego que quizás no lo conocía, que no está mal, pero que te lo pongan delante, te pongan fichas y puedas apostar, quizás no sea lo que estamos buscando para nuestros hijos o lo más deseable".

Jorge Flores, de Pantallas Amigas, en la joprnada 'Género, juego y salud' de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón.Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón





Flores ha destacado, también la necesidad de crear herramientas de control que faciliten la labor de los padres porque "ahora son insuficientes". Por ejemplo, un filtro parental que pueda aplicarse en los videojuegos, plataformas o aparatos.

El peligro de los 'cofres botín'

Flores ha advertido, en COPE, de que los conocidos como 'cofres botín' pueden inducir a los menores a caer en la adicción a las apuestas o los juegos de azar.

Pero, ¿qué son los 'cofres botín? Es un producto que el jugador puede comprar en algún momento del videojuego y que esconde, en su interior, elementos o recompensas como un futbolista que mejore tu equipo, un arma que te permite vencer al adversario o una “vida extra” para terminar una pantalla. La característica de los diferentes 'cofres botín' es que su contenido es aleatorio: la recompensa depende del azar.