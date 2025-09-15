El insólito 'parto' de una vaca al ser arrollada por un tren en Gijón: la ternera salió disparada del vientre, ha sobrevivido... y se llama Milagros

Los vecinos de Fontaciera, una aldea de Gijón con poco más de un centenar de habitantes, han sido testigos de un hecho insólito. El nacimiento de Milagros, una xata (ternera en asturiano), ha conmocionado a la parroquia de La Pedrera. Su historia, como ha contado su dueño Ramón en el programa 'Herrera en COPE en Gijón', es realmente sorprendente.

Todo comenzó cuando una de las vacas de Ramón, un ganadero de la zona, se salió del prado y llegó a la vía del tren. Un convoy la arrolló brutalmente, causándole la muerte en el acto.

Un nacimiento nunca visto

Sin embargo, la vaca estaba preñada y a punto de parir -había sido observada un día antes y el parto estaba previsto para finales de septiembre-, y el impacto provocó que la cría saliera despedida, naciendo en ese preciso instante: "Verdaderamente, es un milagro... hay muchos partos, con complicaciones y situaciones extrañas, pero como esta, no lo había visto ni lo había oído", cuenta Ramón.

Cuando la Guardia Civil avisó a Ramón y este llegó al lugar, se encontró con una escena sobrecogedora. Le informaron de que había un ternero vivo, algo que en un primer momento no podía creer. "Esto es increíble, no puede ser verdad", pensó en ese momento el ganadero.

Aunque la primera hipótesis apuntaba a que la vaca hubiese parido antes de ir hacia las vías del tren, uno de los agentes el Instituto Armado fue clave para desvelar lo sucedido, al observar que la ternera "todavía estaba caliente y no se levantaba", confirmando, así, que el nacimiento se había producido por el violento atropello.

Milagros, una superviviente que corretea por el prado

La ternera, que ha sido bautizada como Milagros, no tiene ni una semana de vida, ya que todo sucedió el pasado miércoles. A pesar de las circunstancias, se encuentra en perfecto estado.

R. C. (cedida a COPE) La ternera 'Milagros'

"Camina, anda por ahí, tengo la suelta para que ande para atrás y para adelante", ha explicado Ramón en COPE. La pequeña xata recibe cuidados especiales al no tener a su madre y se alimenta con leche en polvo, una situación que, según el ganadero, es relativamente común en su oficio.