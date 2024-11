Un ganadero asturiano explica por qué los jóvenes no quieren trabajar en el campo: "Lo entiendo perfectamente"

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, un ganadero asturiano ha ofrecido una reflexión sincera sobre la realidad del trabajo en el campo, especialmente en los tiempos de lluvia y frío que caracterizan las duras jornadas de quienes cuidan del ganado en zonas rurales. El vídeo, que muestra al hombre cuidando de una vaca mientras habla directamente a la cámara, se ha convertido en un fenómeno viral por su cruda, pero realista visión sobre por qué muchos jóvenes ya no quieren seguir la tradición agrícola o ganadera de sus padres.

Con un tono que refleja cansancio pero también comprensión, el ganadero asturiano comenzó su mensaje diciendo: "La gente joven no quiere trabajar en el campo, cojones, pues normal." Esta afirmación, que al principio puede parecer algo dura, es respaldada por una reflexión profundamente sincera.

En el vídeo, el ganadero se encuentra a las 8 de la mañana en una mañana lluviosa, pasando por su finca para ver cómo se encuentran sus animales. Mientras muestra a la vaca "Casi", empapada por la lluvia, el hombre explica las condiciones en las que trabaja a diario, dejando claro que días como ese, en los que la lluvia y el frío parecen no dar tregua, hacen que el trabajo en el campo sea una tarea ardua y poco agradecida.

Alamy Stock Photo Becerro y agricultor recién nacido en Asturias en España

El hombre no duda en hacer hincapié en que, incluso él mismo, en días como ese, tiene ganas de abandonar el campo: "Yo tampoco, días como este yo tampoco." Es una forma de humanizar la situación y de transmitir que el trabajo rural no es fácil ni glamuroso. Al contrario, está lleno de sacrificio, esfuerzo físico y contacto directo con los elementos naturales, que a menudo son impredecibles.

los jóvenes no quieren trabajar en el campo

Lo que hace especialmente resonante este vídeo es la honestidad y la autenticidad del testimonio del ganadero asturiano. Mientras pasea por su finca, rodeado de barro y con la lluvia calándole los huesos, el hombre expresa lo que muchos trabajadores del campo sienten pero no siempre dicen en voz alta: que el trabajo rural no es algo sencillo ni romántico. Es una actividad que exige estar en el exterior, en condiciones climáticas a menudo desfavorables, y que no tiene los mismos beneficios o reconocimiento que otras profesiones más urbanas.

La escena es un contraste claro con la imagen idealizada que a veces se tiene del trabajo en el campo, una visión pintoresca que rara vez refleja las dificultades cotidianas de quienes dependen de la ganadería o la agricultura para ganarse la vida. El ganadero, al estar rodeado de animales y compartir el espacio con la naturaleza, resalta que ese trabajo no solo es físico, sino también emocionalmente exigente.

El vídeo del ganadero ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones, muchos de los cuales coinciden con su diagnóstico: los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Sin embargo, lo que también destaca el ganadero es que entiende perfectamente esa postura. La razón principal que da el hombre es que las condiciones de trabajo en el campo no han cambiado sustancialmente en décadas. A menudo, el trabajo es percibido como duro, mal remunerado y aislado, especialmente en un contexto social y económico donde los jóvenes aspiran a trabajos con mejores condiciones laborales, estabilidad y salarios más atractivos.

Alamy Stock Photo Un hombre acicala y prepara una vaca para salir a la exposición de ganado vacuno.

Además, el testimonio del ganadero apunta a otro factor importante: la falta de reconocimiento y de apoyo social para las profesiones rurales. Mientras las grandes ciudades siguen siendo los centros de oportunidades y desarrollo, el mundo rural parece quedar olvidado en muchas ocasiones. La juventud, en busca de nuevas oportunidades y un estilo de vida diferente, ve el campo como una opción cada vez menos atractiva.

Un ganadero asturiano explica

En el vídeo, el ganadero muestra a la vaca "Casi", empapada de lluvia, como un ejemplo visual de la dureza del trabajo rural. Esta vaca no es solo un animal más de la finca; es una representación de la constante lucha contra los elementos que enfrentan los ganaderos. "Mira qué mojada está la Casi", señala el hombre mientras la vaca se sacude el agua. La vaca, aunque es parte del entorno natural del ganadero, no escapa a las condiciones adversas de su hábitat. De alguna manera, "Casi" es la metáfora perfecta de cómo el trabajo en el campo también puede ser implacable e incómodo.

El vídeo del ganadero asturiano no es solo una crítica hacia la juventud, sino un mensaje de comprensión. A pesar de que subraya que la gente joven no quiere trabajar en el campo, deja claro que lo entiende perfectamente. Su testimonio invita a reflexionar sobre el futuro del trabajo rural y la necesidad de ofrecer alternativas que hagan más atractiva la vida en el campo. Si bien el hombre no tiene una solución fácil, su mensaje refleja un sentimiento de frustración, pero también de empatía.