La historia de Inmaculada y Bernarda, las hortelanas que quedan en el Mercado del Sur de Gijón: "Hasta que el cuerpo aguante"

Desde hace 43 años, Bernarda López no falla a su cita con el Mercado del Sur de Gijón. Va cada semana y vende las frutas y hortalizas que cultiva. Antes, iba más días; pero ahora solo monta su puesto de la primera planta los viernes. A su lado, está Inmaculada Fernández, que lleva 33 años en la plaza de abastos gijonesa.

Son las dos únicas hortelanas particulares que quedan en el Mercado. Están jubiladas, pero cultivar su huerta y su visita semanal al Mercado del Sur les da la vida: "Nos gusta mantenernos activas", cuenta Bernarda. La secunda Inmaculada, que asegura que, "hay días en los que me levanto y no me encuentro bien; pero voy al huerto, y vuelvo nueva".

Bernarda tiene 74 años; e Inmaculada, 72. Y no piensan bajar la persiana. Seguirán "hasta que el cuerpo aguante", porque "tenemos unos años ya, pero mientras nos conservemos como estamos", para qué van a dejarlo, dice Inmaculada: "Si paro, me voy a aburrir y me voy a dedicar a pensar qué le cuento al médico, porque me duele aquí y allí", explica, para añadir que, "en el huerto, me evado".

Eso sí, tienen la ayuda de su familia que, aunque "antes me decían que tenía que dejar de trabajar; ahora saben lo que significa para mí", relata Inmaculada.

¿Cuál es su producto estrella?

Por su puesto del mercado gijonés, pasan todos los viernes clientes habituales, que van buscando productos frescos, cultivados "como se ha hecho toda la vida", sin pesticidas ni aditivos artificiales. "Con la hoja de alguna lechuga comida por los caracoles", dicen, orgullosas.

Pero, ¿cuál es su producto estrella? "Lo que haya de temporada", explican. Aunque lo que más vende Bernarda son sus fabes. Inmaculada, en cambio, asegura que tiene unos guisantes que sus clientes "esperan como agua de mayo". Este viernes, tenían limones, naranjas, cebolletas, lechugas o avellanas.