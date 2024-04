Exposición homenaje a la historia de la radio en Gijón

La exposición se titula "Curiosidades de 100 años de radio" y hace referencia a la espectacular efeméride que se cumplirá durante este año 2024. Un 14 de noviembre de 1924 se produjo la primera emisión de radio en España. Se emitió desde la emisora EAJ-1, con sede en Barcelona. En esa fecha histórica salía al aire la primera emisión autorizada por la Dirección General de Comunicación de España. En ese mismo año 1924 hubo emisiones en pruebas de Radio Ibérica de Madrid y Radio España de Madrid, pero fue Radio Barcelona la primera estación legalizada a la que se le asignó el indicativo de EAJ-1. Fue un grupo de fabricantes y vendedores de material radiotelefónico que había en Barcelona los que primero fundaron la Asociación Nacional de Radiodifusión y los que luego crearon Radio Barcelona. Queda ya para la historia el nombre de María Sabater como la primera locutora que habló a través de Radio Barcelona, un 14 de noviembre del año 1924, a las 18:30 h

La exposición de Gijón

Los miembros de la Asociación Amigos de la Radio "AUDIÓN" han hecho muchas exposiciones a lo largo de la historia en Asturias. La idea que persiguen con la nueva muestra que desarrollan en el Centro Municipal de la Arena de Gijón es dar a conocer la historia de la radio y la cantidad de aficionados y coleccionistas que hay en el Principado de Asturias. Muchos socios de la Asociación "AUDIÓN" tiene varios aparatos históricos y hay uno de ellos acumula más de 100 ejemplares con un valor histórico incalculable.

Entre los socios de "AUDIÓN" también hay expertos en electrónica que son muy necesarios para recuperar el correcto funcionamiento de unas joyas que dejaron de funcionar hace muchos años y que gracias a las manos, buen hacer y saber, de uno de sus socios, vuelven a sonar y recibir ondas hertzianas y recuperar la "magia" de la radio.

La Asociación Amigos de la Radio "AUDIÓN" tiene otro objetivo y finalidad: recuperar aparatos que la gente ya no usa y que no sabe qué hacer con ellos. Por eso, durante el tiempo que dure la exposición, los viernes a partir de las 18:30 h, se recogen aparatos usados y que ya no funcionan.





Algunos de los ejemplares de radios históricas que se pueden disfrutar en la exposiciónCOPE Gijón





Radio Gijón EAJ-34 pionera de la radio

La Cadena COPE tiene el inmenso honor de ser portadora de la bandera de la primera emisora de Gijón. Aquel EAJ-34 que salía al aire el 9 de diciembre de 1933, representa la radio pionera en Gijón. Los estudios de aquella primera Radio Gijón estaban en la calle Pi y Margall, que actualmente se denomina calle de los Moros. Aquella radio pionera en Gijón se inauguró el 17 de octubre de 1933. Fue patrocinada y fundada por Policarpo García Piñera, Ramón María Fernández González y José María Álvarez Fernández; emigrantes indianos que había retornado a Gijón. José María Fernández fue el director de Radio Gijón hasta el año 1972.