Explota un coche en el garaje de un gimnasio de Gijón y obliga a desalojar a sus usuarios

Susto tremendo en Gijón. El incendio de un coche en el parking de un gimnasio del barrio de Laviada ha obligado a desalojar el centro deportivo; y el vehículo en el que se iniciaron las llamas y una moto aparcada a su lado han quedado completamente calcinados. Además, otro turismo se ha visto afectado. Pero, afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos.

Todo comenzó pasadas las 16:00 horas de este jueves. "Estábamos entrenando en el gimnasio, y empezó a sonar la alarma antiincendios", ha contado, en COPE, Isaac, uno de los testigos del suceso en la calle El Entrego. Reconoce que, "como no veíamos nada, pensé que era un simulacro". Sin embargo, "vino un monitor y nos pidió que saliésemos corriendo porque, primero, no sabían por qué sonaba la alarma; y luego, había humo, pero no sabían de donde procedía".

"ECHÉ A CORRER Y ENTRÉ EN EL PARKING"

Cuando empezó a oler a quemado, Isaac -es taxista- fue al parking a por su coche. Y se encontró con el incendio: "Entré y vi el coche ardiendo, que era de un chaval que estaba entrenando a mi lado", ha contado. En ese momento, le entraron los nervios: "Empecé a dudar, si entro o no entro, empecé a pensar que me quedaba sin taxi, en cómo está el tema de los seguros... y eché a correr y entré".

Dani Mora (Ayuntamiento de Gijón) Bombero del Ayuntamiento de Gijón

Reconoce que actuó de forma temeraria y que, "si hubiese sido mi coche particular, no hubiese entrado, pero necesito trabajar". Felizmente, pudo recuperar el vehículo, aunque no son miedo porque "había explosiones y hacía mucho calor en el garaje". Otros compañeros del gimnasio también pudieron sacar sus coches y evitar males mayores, antes de que los Bomberos de Gijón extinguiesen el fuego del coche que entró en combustión de manera espontánea.