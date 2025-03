Expertos en vacunación explican por qué ha repuntado el sarampión en España y cómo luchar contra los brotes que se están detectando

España sigue sumando nuevos brotes de sarampión -una enfermedad que se dio por erradicada en 2016- y es el segundo país europeo con más casos; aunque muy lejos de Rumanía. En este contexto, pediatras y otros profesionales en vacunación se reúnen, en Gijón, en las XVI Jornadas de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Coincidiendo con este congreso, el hospital de Jarrio, en Asturias, ha detectado un caso de esta enfermedad que presenta una elevadísima transmisibilidad (el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen) y que, en los últimos años, ha repuntado con brotes. Los expertos, de hecho, advierten de que el virus seguirá circulando por España y piden "no bajar la guardia".

EFE/ Annie Rice Vacuna contra el sarampión

En este sentido, el asturiano Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, y pediatra en el centro de salud de Llanera, reclama "redoblar los esfuerzos para concienciar a la gente de la importancia de completar la pauta vacunal" porque, si la cobertura baja del 95% en la segunda dosis, "el sarampión puede encontrar una brecha". Y según los datos del Ministerio de Sanidad, solo seis comunidades la superan, aunque el porcentaje oscila entre el 97,7% de Andalucía y el 84,2% de Aragón. Asturias tiene un 94,4%.

Repunte de brotes de sarampión en España

La vacunación es la mejor barrera contra el sarampión porque, aunque el propio se erradicó hace años, "hay mucha gente que viene de otros países donde no se administra la vacuna y no están protegidos; si el virus circula y no estás protegido, te va a afectar", explica Álvarez, que añade que los casos de los que se tienen conocimiento son todos "importados".

Sobre la mesa de los profesionales que se reúnen, viernes y sábado, en la Universidad Laboral de Gijón, no solo está la vacuna contra el sarampión, también otras como la varicela o la tosferina, además de la conveniencia de elaborar un calendario vacunal único en España.

EFE/ J.L. Cereijido Universidad Laboral de Gijón

En este sentido, la AEP recomienda tres cambios en el calendario infantil: la vacunación de meningococo B en adolescentes; adelantar, de los 12-14 a los 10-12 años la administración de la vacuna frente a la tosferina; y adelantar, de los 3-4 a los 2 años la segunda dosis de la triple vírica y de la varicela.

Por otra parte, la asociación reclama un único calendario de vacunación a nivel nacional. Defiende el presidente de la AEP, el doctor Luis Carlos Blesa, que, "aunque pueda haber diferencias epidemiológicas de unas comunidades a otras, o brotes y circunstancias concretas de forma temporal, en líneas generales no hay tantas diferencias entre comunidades para que, en España, existan 17 calendarios de vacunación diferentes".