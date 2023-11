Esta es la iniciativa con la que los taxistas de Gijón luchan contra la violencia en la ciudad

La Oficina de Atención a la Mujer de Gijón ha atendido, en lo que llevamos de año, a 724 mujeres. Es casi el doble que en 2022, cuando 429 mujeres pasaron por este centro, que forma parte de la red de centros asesores de la mujer del Principado, que prestan información y asesoramiento jurídico gratuito a todas las mujeres, de forma específica, a las víctimas de violencia de género, actuando como responsables del caso y realizando un seguimiento de las medidas puestas en marcha por la Administración para el apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas.

Con estos datos, no extrañan iniciativas como las que llevan a cabo la cooperativa Radio-Taxi Ciudad de Gijón o EMTUSA. La Empresa Municipal de Transporte Urbano cuenta con 'paradas anti-acoso' en sus servicios nocturnos de 'buho'. Las mujeres que viajen solas, viernes o sábado por la noche, en autobús urbano, le pueden pedir al conductor que pare en un punto del trayecto diferente a los establecidos mediante las paradas.

Radio-Taxi Ciudad de Gijón, por su parte, lleva a cabo una iniciativa con la que informan, a sus pasajeros, de que les pueden esperar hasta que entren en su portal o en el lugar al que se dirigen. Lo hacen a través de una gran pegatina en el cristal de la ventanilla, con el objetivo de evitar que pase vergüenza: "Queremos que lo digan y que sepan que no tenemos problemas", ha explicado, en COPE, el presidente de la cooperativa, Isaac Menéndez.

"Llevo 20 años en el taxi y trabajé 14 años de noche; y el cambio que veo es que, antes, quien me pedía que esperase era gente de una edad media alta; ahora, y me da mucha tristeza, me lo piden jóvenes de 20 años, parece que vamos hacia atrás", ha lamentado.

Pegatina en un taxi de Radio-Taxi Gijón.COPE Gijón



'Bloquea la violencia machista'

El perfil de la mujer que acude al Centro Asesor de la Mujer de Gijón es de entre 35 a 39 años (son el 16% del total de atendidas), española (más de un 78%) y soltera (55%). Además, casi la mitad de las agresiones fueron cometidas por exparejas. Al margen de estos datos, en Gijón hay 406 órdenes de protección activas y el 'Punto Lila' ha realizado, durante la temporada estival, 2.361 interacciones.

En este contexto, Gijón celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género -el sábado, 25 de noviembre- con el lema 'Bloquea la violencia machista'. El objetivo es destacar el papel activo que cada uno tiene para luchar contra la violencia machista, acercándose a la juventud e incidir en el factor acelerante de las redes sociales (usando el término 'bloquear) en casos de acoso y control.

Se han editado 2.000 carteles con el lema de este año y han sido repartidos en espacios educativos y centros municipales. Además, el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que comienza este viernes, se ha sumado a la conmemoriación con la proyección, entre otros actos, del documental 'Aún es tiempo de feminismo', dirigido por Towanda Rebels -Teresa Lozano y Zua Méndez-.