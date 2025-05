La emotiva reflexión de Julia, una gijonesa diagnosticada con cáncer de médula hace 18 años: "Por eso estoy aquí"

Julia es de Gijón. Tiene 52 años; y, hace 18, cuando tenía 35 -"no suele ser lo habitual"-, le diagnosticaron mieloma múltiple. Es decir, cáncer en la médula ósea. Desde entonces, ha sido trasplantada en dos ocasiones (un autotrasplante y un trasplante de un donante no emparentado). Y, también desde entonces, colabora con la Asociación Española contra el Cáncer.

Ha sido una de las voluntarias que ha participado en la tradicional cuestación para recaudar fondos que organiza la asociación a comienzos de mayo. Y ha querido compartir con COPE cómo se encuentra; irradiando, más allá de sus palabras, una vitalidad deslumbrante. "De momento, estoy sin tratamiento", empieza explicando, aunque rápidamente añade que, "como dice mi hematóloga, el cáncer está juguetón".

"Mi cuerpo genera una proteína que es cancerígena; y esa proteína sube y baja", por lo que está "a las puertas, a la expectativa de ver lo que sucede". Reconoce que la situación no es fácil y que "se lleva mal", pero "solo me permito dos días de bajón cada tres meses; y después... ¡A subir!", asegura.

"Borrón y cuenta nueva"

Cada trimestre, tiene que hacerse análisis y, tras esos días de rigor, "tengo que hacer borrón y cuenta nueva porque hay que vivir, que es por lo que llevo tantos años luchando". En su lucha, ha tenido mucho que ver con la asociación, con la que colabora, y de la que ha recibido ayuda: "Son mi familia; y siempre digo que no me han soltado la mano en ningún momento".

AECC Asturias Julia, segunda por la izquierda, en un acto de la AECC en Asturias

Por eso, "cada vez más", colabora; y ha salido a la calle a recaudar fondos para la investigación. "La Asociación dona mucho dinero que, al final, es el que da la gente en iniciativas como la cuestación".

"Gracias a la investigación, estoy viva"

Aunque no es un mensaje nuevo, Julia personifica lo importante y necesaria que es la investigación en la lucha contra el cáncer: "En mi caso, cuando me diagnosticaron, solo podía hacer un autotrasplante; al año, me permitieron hacer un trasplante de donante no emparentado; y ahora, hay una línea de tratamiento para el mieloma que antes no existía", ha explicado.

Por eso, y lo dice alto y claro, "gracias a la investigación estoy aquí... viva".