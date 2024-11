La emotiva petición de un joven con síndrome de Down tras participar en un concurso de baristas de Gijón: "Claro que podemos"

Solo el 5% de las personas con síndrome de Down encuentran trabajo. Son los datos que maneja la asociación Down España, que destaca que es por falta de oportunidades laborales; no por falta de capacitación. Y eso ha quedado demostrado, en Gijón, con el X Campeonato de Baristas Down, en el que han participado 19 personas.

Un barista es un profesional de la hostelería especializado en el café de alta calidad. Y, a pesar de la valía demostrada por los concursantes en el certamen asturiano, ninguno tiene trabajo. Precisamente, acabar con este problema y demostrar que están capacitados ha sido el objetivo del campeonato organizado por la asociación Down Principado de Asturias y Montecelio.

"Que la gente nos tenga en cuenta"

"Podemos, claro que podemos", ha dicho, en COPE, uno de los participantes, Daniel, que ha explicado que "primero hacemos práctica y luego podemos trabajar". En su misma línea, Adri pide "que la gente nos tenga en cuenta". Son profesionales y, además, disfrutan como baristas: "Me gusta ir a trabajar, durante el verano, en la Feria de Muestras", asegura Daniel.

Down Principado de Asturias Momento del X Campeonato de Baristas Down de Asturias

Desde la asociación Down Principado de Asturias, han hecho un llamamiento, en la celebración de este campeonato, para que la gente "confíe en ellos". Defienden que la empleabilidad de las personas con síndrome de Down es baja por el "miedo ante lo nuevo" de los empresarios; pero explican que, cuando una compañía contrata a una persona con trisomía 21, siempre está acompañado de un monitor "para que todo el mundo comprenda la situación, tanto esa persona como el que está enfrente, que puede ser el cliente o su propio jefe".

El café, protagonista

Para participar en el concurso celebrado en Gijón, los baristas practicaron durante cinco días; porque el reto no era sencillo. Utilizaron, durante el certamen, tres tipos de cafeteras diferentes -tradicionales- y con métodos distintos para elaborar café, que ha sido el gran protagonista.