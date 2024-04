Cortan el acceso al puerto de Gijón para protestar contra el ministro Puente: "Esto es una estafa"

Lo han vuelto a hacer. Los vecinos de la zona oeste de Gijón han cortado, este martes, los accesos a El Musel, dentro del calendario de protestas por la decisión del Ministerio de Transportes de dar carpetazo al proyecto de Vial de Jove soterrado y optar por una carretera de acceso al puerto en superficie.

Al grito de "¡Autovía por Jove, no!", medio millar de personas han recorrido el espacio que separa el aparcamiento de la playa de El Arbeyal y Cuatro Caminos, cortando el tráfico y obligando a los camiones que se dirigían al puerto gijonés a buscar una ruta alternativa. La entrada a El Musel quedó cortada durante 15 minutos. Después, también se vio afectada la circulación en la avenida Príncipe de Asturias.

Concentración frente al acceso a El Musel.COPE Asturias



Tras las pancartas, junto a los vecinos, se han situado los concejales del gobierno local de Gijón, formado por Foro y PP, que rechaza, también, un Vial de Jove en superficie. Entre las proclamas, también se escuchó que "Gijón no se rinde", "No somos la peste, somos la zona oeste" y "¡Llevamos 30 años, no más engaños!".

Los vecinos, en COPE

El enfado con la decisión del Gobierno de España es mayúsculo. El presidente de la Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove, José Ramón Fernández, ha asegurado, en COPE, que "la gente está muy quemada porque lo que nos están presentando es una estafa en toda regla".

Molesta el fondo... Y molestan las formas. A Fernández no le ha gustado nada que el presidente del Gobierno visitase Asturias este lunes y no hiciese referencia alguna al fiasco del Vial de Jove: "Si Sánchez tuviese un poco de dignidad, se hubiese enterado de la cantidad de asma infantil que hay en la zona de El Lauredal; y vino a Asturias 'de tapadillo' para evitar que le increpasen", ha lamentado.

Nuevas protestas

El corte de este martes dará paso a más protestas durante el próximo mes (el 16 de mayo), advierte Fernández: "Vamos a seguir adelante y vamos a hacer protestas más radicales hasta que se nos haga caso y se desista de esta idea tan peregrina de hacer una autopista que cruce por medio de un barrio tan verde como Jove".

Infografía del nuevo Vial de Jove en superficie.Ministerio de Transportes



Una propuesta que abunda en los incumplimientos del Ministerio de Transportes respecto a la infraestructura para que los camiones -más de 1.000 cada día- que van y vienen de El Musel no circulen por la zona urbana: "Que vengan ahora con esta historia de que no se puede hacer un túnel porque corren peligros las viviendas es un hito más... La caradura que presenta esta gente sí que debe de ser difícil de perforar", ha denunciado.