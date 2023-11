El Ayuntamiento de Gijón, contra la ley de amnistía

Mientras Pedro Sánchez pronunciaba su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, el pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado una proposición contra la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Junts para que el presidente en funciones siga cuatro años más en La Moncloa.

El debate ha elevado la tensión de la sesión, después de que la concejala del PSOE, Marina Pineda, acusase a Foro y PP -los partidos del gobierno local gijonés- de "alentar, con su silencio, a grupos de energúmenos violentos y machistas, que invocan la Constitución enarbolando banderas inconstitucionales y muñecas hinchables".

La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha advertido a la socialista de que "no se lo consiento; en lo que se refiere a Foro, no creo que tenga ningún motivo para decir eso, ni alentar violencia ni nada de lo que ha dicho, que quede claro". "Se lo digo aquí, en sede plenaria", ha respondido la regidora, cuando el PSOE ha reiterado que Foro no ha condenado la violencia en las manifestaciones frente a Ferraz y las Casas del Pueblo.

Por su parte, la popular Ángela Pumariega, teniente de alcaldesa, ha asegurado que "el Partido Popular condena todo hecho violento, venga de donde venga, y como bien saben, aunque no lo quieran reconocer, no hemos convocado ni promovido ni defendido ninguna marcha violenta ni hemos acosado ninguna sede". Ha afeado, además, a la izquierda su "doble vara de medir": "No entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza, cuando no condenaron, en su día, los escraches al PP".

Un precio político "inasumible"

Al margen de la discusión, el texto que ha aprobado el pleno (con los votos a favor de PP, Foro, Vox y el concejal no adscrito, Óliver Suárez; y en contra de PSOE, Izquierda Unida y Podemos) rechaza "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito".

Además, anima a los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE- a buscar "acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de los partidos independentistas"; porque, según Pumariega, "la amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho".

La popular ha recordado que, en 2021, Pedro Sánchez tildó de "insconstitucional" la amnistía y ahora la acuerda "en un intento desesperado por conservar la presidencia del Gobierno". "El precio no solo será exculpar delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho, blanqueando y legitimando la sedición que se llevó a cabo", añade Pumariega, que zanja advirtiendo de que "es un precio político inasumible".