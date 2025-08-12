Asturpersa brilla en la Feria de Muestras con sus vehículos Volkswagen

La Feria Internacional de Muestras de Asturias sigue siendo una cita indiscutible para aquellos que se plantean adquirir un vehículo y, este año, Volkswagen ha tomado protagonismo con el impresionante despliegue de vehículos que ha hecho Asturpersa en el recinto ferial Luis Adaro. Desde modelos híbridos y eléctricos hasta versiones de combustión, el concesionario oficial en Asturias ha logrado captar la atención de los visitantes con una variedad que promete satisfacer todos los gustos y necesidades de los consumidores.

En este marco, hemos conversado con Belén Pavón, directora comercial de Volkswagen, concesionario oficial para Asturias Asturpersa, quien compartió detalles sobre la amplia gama de vehículos que la marca está presentando. “Hemos traído prácticamente toda la gama de modelos disponibles, con vehículos híbridos, eléctricos y de combustión, para que los visitantes puedan elegir el que más se ajuste a sus preferencias. Sabemos que la compra de un coche es una decisión importante, por lo que hemos intentado que no haya excusas para no encontrar el modelo deseado”, afirmó Pavón.

LOS MODELOS ELÉCTRICOS SE IMPONEN

Uno de los temas que más ha interesado a los asistentes ha sido la evolución hacia los vehículos eléctricos. Según la directora comercial, las consultas más frecuentes están relacionadas con la elección entre coches híbridos y eléctricos. “Cada vez más, los eléctricos se imponen en el mercado, y es que aquellos que los prueban, se convencen rápidamente de sus ventajas”, añadió Pavón. En respuesta a la creciente demanda, Volkswagen ha dispuesto una zona exclusiva en la feria para que los interesados puedan experimentar la conducción de un coche eléctrico en tiempo real.

La gran novedad en esta edición es el Volkswagen Tayron de siete plazas, que sustituye al antiguo Tiguan. Este modelo ha sido diseñado con un cambio de imagen que recuerda al Touareg y su capacidad lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan más espacio y confort. “Es un coche que está siendo muy bien recibido, especialmente por aquellos que necesitan mayor capacidad tanto de plazas como de maletero”, explicó Belén Pavón.

COPE Asturias Vehículos expuestos en la FIDMA de Volksawagen Asturpersa

descuentos especiales y seguro gratis

La feria también ha traído consigo ofertas exclusivas. Volkswagen Asturpersa ha lanzado una campaña de descuentos especiales y, además, se ha sumado una promoción adicional con el regalo del seguro durante el primer año a todos los clientes que financien su vehículo. Las ventas en lo que va de feria han superado las expectativas, con un arranque “brutal” que ya ha igualado las cifras alcanzadas el año pasado.

ÉXITO DE VENTAS

Pavón se mostró optimista sobre el futuro de la feria: “Después del impacto del COVID-19, las cifras están evolucionando positivamente, y estamos seguros de que este año será un éxito”.

Volkswagen sigue consolidándose como una de las marcas líderes en innovación y sostenibilidad, con una presencia destacada en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Sin duda, la feria se está convirtiendo en una plataforma ideal para conocer de cerca los últimos avances y ofertas de la automoción.