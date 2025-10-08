Así ha sonado el Himno de Asturias en la Expo de Osaka: una fusión única entre gaitas y jazz japonés

La música asturiana ha vuelto a traspasar fronteras con una fusión tan inesperada como emocionante. El público de la Exposición Universal de Osaka ha sido testigo de un momento único con la interpretación del Himno de Asturias por la Banda de Gaitas Villa de Gijón junto a la banda de jazz japonesa Little Band, una colaboración que ha conquistado los oídos de los asistentes.

El concierto formó parte de las celebraciones del Día de Honor de Asturias en el Pabellón de España, una jornada dedicada a mostrar la riqueza cultural, musical y gastronómica del Principado. Desde los primeros compases, el sonido inconfundible de las gaitas asturianas se fundió con los ritmos suaves y sofisticados del jazz nipón, creando una atmósfera sorprendente. Los espectadores, entre ellos numerosos visitantes japoneses, se mostraron entusiasmados y aplaudieron con fervor esta unión entre Oriente y Occidente.

MÚSICA Y GASTRONOMÍA

Además del himno, los músicos gijoneses interpretaron temas emblemáticos como “El chalaneru”, que también despertó gran emoción entre el público. La actuación culminó con la danza prima, que algunos asistentes incluso se animaron a bailar, contagiados por el espíritu festivo que caracteriza a Asturias.

Banda Gaitas Villa Gijón Integrantes de la Banda de Gaitas Villa de Gijón

El éxito de la presentación no solo fue musical. En el mismo recinto, los visitantes pudieron disfrutar de una muestra gastronómica dirigida por Luis Alberto Martínez, chef del restaurante Casa Fermín de Oviedo.

TURISMO JAPONÉS

La Semana de Asturias en la Expo de Osaka es una oportunidad para proyectar la imagen del Principado como destino turístico en Japón. El país nipón aporta cada año más de 400.000 turistas a España, con estancias medias de 6,5 noches y un gasto diario de 439 euros por persona. En 2024, el número de viajeros japoneses en España creció un 32 por ciento y las pernoctaciones subieron 30 puntos.