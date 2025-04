Un asesor fiscal advierte del peligro que corren los primeros en hacer la declaración de la renta: "Perder dinero"

Ha comenzado la Campaña de la Renta 2024 y, desde este miércoles 2 de abril, los contribuyentes ya pueden presentar su declaración a través de internet, confirmando el borrador. El plazo para ponerse al día con la Agencia Tributaria concluye el 30 de junio; pero hay otras fechas clave: el 6 de mayo comienza el periodo para hacer la declaración por teléfono; y el 2 de junio, el de la declaración presencial (ambas con cita previa).

Sin embargo, son muchos los que no esperan y confirman su borrador en los primeros días de la campaña; que, este año, ha adelantado su inicio. Unas prisas que pueden tener consecuencias negativas: "Es bastante peligroso", ha asegurado, en COPE, Goyo Ibáñez, el gerente de la asesoría fiscal Asredcomercial, ubicada en el barrio gijonés de La Calzada.

CÉZARO DE LUCA / EUROPA PRESS Oficina de la Agencia Tributaria

Y es que, en estos primeros días, "todavía están actualizando el sistema" y "algún cliente ha venido ya a la oficina a decirnos que les están saliendo cifras extrañas en el borrador". Por eso, la recomendación es "esperar unos días para consultar el borrador". En juego, hay dinero. Para bien y para mal.

Por un lado, confirmar el borrador antes de tiempo te puede hacer perder dinero, si no aplicas las deducciones autonómicas que no están incluidas de antemano. Por otro, si no incluyes ingresos que tienes que declarar, te puedes enfrentar a una inspección y una multa.

Deducciones autonómicas en Asturias

En Asturias, hay 27 deducciones autonómicas; aunque cinco de ellas 'debutan' en esta campaña: por obtención de ayudas a enfermos de ELA, por fallecimiento de progenitor por accidente laboral, por gastos de arrendamientos de vivienda, por gastos vitales a jóvenes y por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación.

Además de nuevas bonificaciones, el Principado ha cambiado los requisitos para las deducciones por comprar o adecuar una vivienda para personas con discapacidad, por el alquiler, por traslado del domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales o por adquirir o rehabilitar una casa para vivienda habitual en zonas rurales en riesgo de despoblación.

Alamy Stock Photo Una sede de la Agencia Tributaria

Sin embargo, las bonificaciones de la llamada 'vía fiscal asturiana' solo benefician a unas 100.000 personas, según los cálculos del Gobierno del Principado. Teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria prevé recibir medio millón de declaraciones, aproximadamente, las deducciones afectan a uno de cada cinco contribuyentes de Asturias.