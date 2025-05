Un abogado explica qué pasos tienes que seguir si cambia el nombre de la calle en la que vives: "No es obligatorio, pero..."

Asturias - Publicado el 27 may 2025, 15:47

El Ayuntamiento de Gijón sigue con el proceso de renovar el callejero de la ciudad. Al nombramiento de nuevos espacios, la mayoría en la zona oeste, como los dedicados a Julio Ramos, Ángeles Flórez Peón 'Maricuela' o la Marcha de Hierro, suma el homenaje al que fuera presidente del Principado entre 1995 y 1999, el gijonés Sergio Marqués, cuando se cumplen 30 años de su victoria electoral.

Un reconocimiento "justo y merecido a una figura esencial para la región y cuya trayectoria estuvo siempre marcada por la buena política y la búsqueda de consensos", según la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón.

El lugar de Marqués en el callejero gijonés estará en el barrio de Cimadevilla, en la actual calle Salamanca. El cambio del nombre de vía tiene una justificación: esa es la ubicación del Consejo Consultivo de Asturias, la única institución de nivel estatutario del Principado que tiene su sede fuera de Oviedo. Y el expediente se tramitará a la vez que la modificación de La Argandona, que pasa a llamarse 'Xosefa Jovellanos, La Argandona'.

¿Cómo afecta a los vecinos de estas vías el cambio de calle? En el caso de los residentes o quienes tienen un negocio en La Argandona, no notarán la modificación, ya que se mantiene la denominación actual. Pero, ¿los de la calle Salamanca? La vía es pequeña, y solo tiene dos portales, además del Consejo Consultivo.

El director del despacho Álvarez de Linera Abogados, Jorge Álvarez de Linera, ha explicado en COPE Gijón que los vecinos de esa calle tendrán que llevar a cabo "trámites sencillos, pero engorrosos". Ha advertido, además, de que "no son trámites obligatorios, pero, en caso de no hacerlos, pueden generar inconvenientes".

Los trámites que hay que completar

El primer paso que debes seguir si cambia el nombre de tu calle, es modificar los datos y la documentación. Para ello, el primer paso es solicitar, en el Ayuntamiento, una certificación del cambio de denominación de la vía.

Ayuntamiento de Gijón Edificio administrativo de la Antigua Pescadería, en Gijón

"Con ese certificado que nos van a facilitar, es con lo que podremos notificar a organismos y entidades privadas ese cambio de denominación", explica Álvarez de Linera. Son las siguientes:

Registro de la Propiedad , si tiene vivienda en propiedad.

, si tiene vivienda en propiedad. Dirección General de Tráfico: "Es importante actualizar la dirección porque, a esa dirección que figura en la DGT, es adonde llegan las multas; y, si no nos localizan, nos puede generar un problema".

"Es importante actualizar la dirección porque, a esa dirección que figura en la DGT, es adonde llegan las multas; y, si no nos localizan, nos puede generar un problema". Agencia Tributaria y Servicios Tributarios del Principado: "Es de suponer que, a la Hacienda municipal, no es necesario informarla, porque conocen el cambio del Ayuntamiento".

"Es de suponer que, a la Hacienda municipal, no es necesario informarla, porque conocen el cambio del Ayuntamiento". Entidades con las que tenemos firmado un contrato, como bancos, suministradores de luz, gas...

EFE Sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Madrid

Explica Álvarez de Linera que estos trámites "no tienen coste, pero sí hacen perder tiempo, que vale más que el dinero". Y, "aunque no suele haber demasiadas incidencias a corto plazo porque, en el servicio de Correos, tienen claro el cambio de denominación"; puede que, a medio o largo plazo, esto caiga en el olvido y "no llegue una notificación, con un perjuicio que se puede notar en unos años".

De Juan Carlos I a José Manuel Palacio

El cambio de nombre de calle y sus consecuencias para los vecinos no es nuevo en Gijón. En abril de 2021, el gobierno local -entonces, en manos de PSOE e Izquierda Unida- aprobó retirarle a Juan Carlos I su avenida en el barrio de El Natahoyo. A cambio, se lo dio al primer alcalde de la democracia de Gijón, José Manuel Palacio.

EFE/ Juan González Un operario municipal retira la placa de la avenida de Juan Carlos I, en Gijón

Además, el Ayuntamiento se ha sumado a los homenajes a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín', el joven de 39 años que murió asesinado, en los atentados de Londres de junio de 2017, al enfrentarse a los terroristas para salvar la de una mujer francesa que había sido apuñalada. El skatepark de Cimadevilla llevará, a partir del sábado, el nombre de Ignacio Echeverría.