Ziganda: "Los puntos de Alcorcón son los mismos que los de Gijón"

A falta de seis partidos para el final de la temporada, con el equipo sexto y en puestos de playoff, el entrenador, José Ángel Ziganda, analiza la situación del equipo en la previa del partido ante el Alcorcón.

Parte de bajas

“Jirka está con un proceso gripal. No se está encontrando bien. Quitando esa contingencia, los demás, sin problema”.

Buen momento del equipo, ¿trabajo extra para rebajar euforia?

“Después de ganar el derbi, sabemos cómo se vive esa semana. La tensión, la intensidad con la que se vive. Uno es consciente de que no es un partido más. Una vez que pasa, se endulza el oído, parece que se ha logrado un objetivo concreto e importante. Que todo son parabienes. Que sin querer puedes bajar la guardia. Estamos todos en ello, yo incluido. Nos tenemos que centrar en LaLiga, los puntos son los mismos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de seguir igual de firmes, de seguir con la misma mentalidad. Sabemos que el partido será más parejo al de Cartagena, que al de El Molinón. Allí había 25.000 del equipo contrario. Será totalmente diferente, pero tendremos a nuestra gente a nuestro favor”.

¿Mejor momento? Responsabilidad del entrenador

“Quedan seis partidos. Tenemos que jugarlos y afrontarlos de la mejor manera. Uno se contagia del ambiente que hay, de dar la sensación de ser un bloque que maneja bien los diferentes registros, para seguir trabajando igual. No hemos hecho absolutamente nada. Sabemos cómo cambia esto de una semana a otra, que surge una chispa y un equipo puede ir para arriba. Tenemos que seguir igual de firmes, creyendo, estando confiados. Vamos a ver cómo acaba. Cuando esto acabe, lo concretaremos. Sirve de poco endulzarse los oídos, creerse algo que es pasajero. Hay que darle continuidad y acabar de la mejor manera posible”.

Alcorcón descendido.

“El Alcorcón está pagando los resultados de la primera vuelta, que no fueron capaces de hacer puntos. En el mercado de invierno eran conscientes de las posibilidades. Se están comportando de una manera digna y profesional. Han ganado dos de los últimos seis, mejor que cualquier racha de muchos equipos, partidos igualados y competidos. Han sido capaces de remontar. Para nada espero un partido fácil. Ellos están jugando independientemente de la clasificación. Pelean los partidos y hacen muchas cosas bien”.

Tarín

“Es una complicación positiva. Seré injusto haga lo que haga. Rodri hizo un gran partido, pero sabemos el nivel que ha dado David en la competición. Estoy tranquilo, porque el que salga de es de plenas garantías, por el otro, siendo un poco más sentimental, el que no juegue se quedará un poco más tocado, pensando en por qué yo. Son decisiones que tengo que tomar como entrenador. Están siendo maduros. El que lo haga, lo hará bien, aunque sabemos que alguno le tocará”.

Clave para los seis partidos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“No pensar mucho, sino en el camino que estamos llevando, pensar en qué estamos haciendo bien y ver qué cosas podemos mejorar. Que el grupo sepa mantenerse firme, unido, persistente en las cosas. La clasificación nos pondrá donde nos merezcamos. La clave será no mirar al largo plazo, sino en el día a día y en ser capaces de mantener la unión”.

Vuelta a Oviedo tras el derbi

“Me sorprendió a la vuelta la gente que nos estaba esperando, pero el sentimiento con el que se vive, las emociones… son grandes. Fue una pena cómo acabó todo, eso lo penaliza todo. No se habla del partidazo que fue. En las gradas sabemos que siempre hay 100 cafres, pero en líneas generales, fue poca gente nuestra, estuvieron bien al igual que ellos. Hay cosas a las que uno se pueda agarrar y poder normalizar esto. Es un derbi que se vive con intensidad y emoción, con un pique deportivo grande. Estoy orgulloso de poder vivirlo. Eso lleva a que la afición nos esperase y que uno se sienta orgulloso. Me gusta pararme un poco más y que esto no nos despiste. Los jugadores son jóvenes y lo quieren celebrar con todos. Es una suerte para nosotros poder disfrutar de ello, pero es importante que pasemos página y nos centremos en LaLiga, es lo que nos toca”.

Haberlo vivido en primera persona, que el castigo sea el mismo que para Segura…

“No sé cómo va. No soy juez. La pena es que perdemos a Segura para dos partidos. No quiero entrar porque no es mi misión”.

Partidos fuera de casa, con cambio de sistema para reforzar al equipo

“No es reforzar, si nos referimos al cambio de Samu o Javi. Uno nos da una cosa y otro nos da otra. Las condiciones de uno nos permite sumar más gente en el área de manera más directa, de salir a la contra en situaciones cuando estamos más replegados. Javi nos da una figura intermedia, también es capaz de sumarse al área, pero nos ofrece algo que en determinados momentos nos falta, sumar un jugador más a la hora de tener balón. Es apostar por una cosa u otra. De las dos maneras, el equipo tiene una organización defensiva parecida. Creo que jugamos a lo mismo con ellos dos. Nos cambia más en la fase ofensiva que defensiva”.

Pacificador tras el derbi, ¿hace falta más cordura?

“Al final, está claro que se fue todo de las manos. Ahí está lo que pasó. Hay imágenes y no son para que nos sintamos orgullosos. Habrá que enfriar, que sentarse. Somos conscientes de que no se puede volver a repetir. No se trata del y tú más. Unos tendrán que recapacitar y otros tendrán que ceder. Habrá que reconducir esto porque no es bueno para nadie. Ni para el fútbol, ni para Asturias. La mayoría de las aficiones, de las dos, porque en el Tartiere se vivió un derbi apasionante, vamos a seguir disfrutando y peleando, pero con un final que no sea tan feo”.