Ziganda: "Estamos en manos de otros, pero esto es fútbol"

El técnico del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, es claro tras la derrota en Las Palmas. "Estamos en manos de otros, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Es fútbol. El último partido no es fácil para ningún equipo. No puede pasar que nos equivoquemos. Tenemos que afrontarlo como una final e irnos con el orgullo de ser el equipazo que hemos hecho durante todo el año".

Para Ziganda, su equipo no estuvo bien en el Gran Canaria. "No hemos estado cómodos. Hemos jugado más a su ritmo. No hemos estado finos y no hemos sido capaces de hilvanar tres pases. Algún día teníamos que perder y tristemente ha sido hoy", asegura. El entrenador reconoce haber dicho "en el vestuario que somos los mismos que hemos estado diez partidos sin perder y que hemos ganado seis partidos. No podemos equivocarnos en el último partido e ir a ganar".

Sobre el tramo final del encuentro, el entrenador apunta que "se queda esa espina. Hemos sacado muchos delanteros, con intención de golpear. Hemos estado deshilados. No hemos sido capaces de meterlos en su campo" y sobre la situación del vestuario, admite que "el equipo está disgustado, triste. Ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí y ganarnos esa oportunidad. Mucha gente en la sombra, con poco reconocimiento. Entre todos hemos llegado aquí. Nos da mucha pena por la afición. Nos apetece vivir un playoff en el Tartiere. Hay opciones, pero que no nos arrepintamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hemos de recuperarnos del esfuerzo y preparar bien el partido".

Por último, preguntado por el encuentro que Las Palmas jugará en Gijón en la última jornada, asegura que "todos somos profesionales y todos los que juguemos en la última jornada lo haremos lo mejor posible".