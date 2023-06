Xavi en Jijantes: "Ficharía un Santi Cazorla; es el mejor futbolista que he llegado a entrenar"

Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona, concedió una entrevista a Jijantes donde habló de Santi Cazorla. Cuestionado por el jugador que ficharía para su equipo, Xavi puso el ejemplo del futbolista asturiano como el perfil de jugador que necesita el Barcelona. "No tiene precio. Después de Iniesta, Messi y Busquets es el futbolista que más me ha enamorado. Es un talento que no hay", reveló Xavi.

El técnico blaugrana cree que Cazorla seguirá jugando una temporada más. "No descarto traerlo al staff (risas). Va a seguir jugando un año más, seguro".