'Tiempo de Opinión rojiblanco' en COPE Asturias: Golpe encima de la mesa

El sportinguismo vive momentos de ilusión. El Real Sporting de Gijón encadenó su segunda victoria consecutiva frente al Espanyol, gran favorito al ascenso, tras la victoria en Albacete. Tres puntos que sitúan al equipo de Miguel Ángel Ramírez en tercera posición, a solo un punto del ascenso directo a Primera División.

Este lunes, en el 'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias, Marcos Martín (COPE Gijón) y Javi Barrio (El Comercio) han analizado el momento del Sporting y las posibilidades de cara a un futuro ilusionante.

¿El Sporting más ilusionante de los últimos años?

La afición rojiblanca está volcada con su equipo. Los recibimientos al autobús del equipo comienzan a ser habituales antes de los partidos en El Molinón, estando aún en la jornada 13 de competición. Hay pocos precedentes en los últimos años comparables a la ilusión actual del sportinguismo. "La segunda parte del primer año de Baraja. Hay una serie de partidos que el Sporting se pone primero y faltaba poco para el final. Era un contexto muy diferente. Ahora el equipo viene de temporadas muy negativas y no tiene nada que ver con aquello", dice Javi Barrio.

Para Marcos Martín, la ilusión generada por el equipo de David Gallego el año de la pandemia fue el último gran momento de unión entre equipo y afición. "No se pudo disfrutar en El Molinón por la pandemia, pero yo me acuerdo que la primera parte de la temporada de Gallego me tenía muy motivado".

La figura de Ramírez y los jugadores enchufados

Miguel Ángel Ramírez está siendo el gran 'vencedor' de este gran inicio de campaña del Sporting, cambiando la percepción que existía sobre su figura la pasada temporada. "Se lo ha ganado con un ejercicio de humildad. Ha retocado ciertas cosas. Hubo partidos el año pasado en los que el equipo naufragó. Y también reconoce situaciones como la de Cali o Campuzano. Ha tenido altura de miras de tratar de aprovechar lo que tenía y darle una vuelta al pensamiento que tenía. El Sporting no está jugando a lo que a él le enamora, pero es un equipo muy competitivo y con una sensación defensiva alucinante".

La mejora del rendimiento de varios futbolistas es la seña diferencial del crecimiento de Ramírez para Marcos Martín. "Son muchos futbolistas que estaban señalados de manera justificada y Ramírez los está recuperando. Rivera también está participando y cumpliendo. Nacho Méndez no venía ofreciendo buen nivel tampoco antes de la lesión. No sé cuanta parte de culpa tiene cada uno, pero es un futbolista totalmente diferente".

¿Objetivo Play Off?

Una de las grandes preguntas que se hace el sportinguismo es si el equipo será capaz de mantener este ritmo toda la temporada y optar al ascenso. Javi Barrio ve una tendencia positiva en el rendimiento del equipo y no descarta nada. "La Segunda es muy larga pero ya van 13 jornadas. Ya son números llamativos. Todavía no has perdido en El Molinón... Hay indicativos que te dicen que el Sporting puede estar ahí. Ves indicios que hacen preveer una temporada ilusionante". asegura.

Más cauto por las últimas temporadas, Marcos Martín ve mejora con respecto al pasado y tampoco descarta nada. "Es muy difícil meterse entre los seis primeros. La sensación que me da es que el Sporting no va a sufrir. Veremos cuanto es capaz de prolongar esta racha. Ahora parece que viene un calendario muy propicio. Pero si el Sporting juega playoff no va a pillar por sorpresa a nadie".

Momento para la Copa del Rey

El Sporting juega en Guijuelo este miércoles (17:30 horas) la Primera Ronda de la Copa del Rey, con más de 400 sportinguistas en las gradas del Municipal salmantino. Aunque para el Sporting la Copa no es una prioridad, sí ha sido un torneo ilusionante en los últimos años. "Me gusta la Copa, pero es que es tan difícil... Este sistema le viene mejor al Sporting, poder pasar más rondas. No le tengo mucha fe a la Copa, pero tampoco me parecería bien que el Sporting perdiese en Guijuelo", opina Marcos Martín.

Por su parte, Javi Barrio recuerda una crisis derivada de un partido a priori 'asequible' en Copa del Rey. "Me gusta la Copa. No tiene la misma trascendencia que la Liga, pero cuidado. Me acuerdo del partido en Zamora con José Alberto y aquello detonó en una crisis que acabó con la destitución de José Alberto. No se le da importancia hasta cierto punto. El día después de la Copa siempre miramos quién quedó eliminado. Estás muy forzado a ganar. Por eso digo que cuidado".

