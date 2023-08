Tevez pide a Izquierdoz para Independiente: "Es mi prioridad"

Carlos Tévez, leyenda del fútbol argentino y nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda, ha llamado al Cali Izquierdoz. El central argentino del Sporting, que ha rechazado en varias ocasiones ofertas desde Argentina, es el objetivo principal del 'Apache' para reforzar la zaga del 'Rojo' y ya se han producido los primeros contactos.

"Es mi prioridad, Cali es mi prioridad. Necesitamos gente con experiencia, que se pongan la camiseta directamente y que metan la cabeza. Hablé con él, es mi prioridad y lo sabe. Depende de la familia y de los clubes, pero yo estoy muy contento y conforme con lo que hablé con él", dijo Tévez cuestionado sobre su interés en el central sportinguista.

Izquierdoz, que tiene contrato hasta junio de 2024 con el Sporting, era uno de los jugadores marcados como 'descartes' a principio del verano al no contar para el entrenador, Miguel Ángel Ramírez. Su salida frustrada a México y su negativa a jugar en Argentino le abrieron un hueco en la plantilla, pero la fuerte apuesta de Carlos Tévez, ex compañero de Cali en Boca, modifica el escenario. El argentino tiene una de las fichas más altas de la plantilla y el club no pondría problemas a su salida.