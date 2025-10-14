'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: Los cambios de Garitano a Borja Jiménez y el flojo inicio del filial

El Sporting de Gijón se encuentra inmerso en una semana feliz. La victoria frente al Racing de Santander ha dado oxígeno al club y dotado de crédito al proyecto de Borja Jiménez al frente del banquillo rojiblanco.

'el tertulión del sporting', en deportes cope asturias

En el capítulo de este martes en 'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias, debatimos tras la victoria del Sportiung ante el Racing de los primeros cambios que se atisban en el estilo de juego de Borja Jiménez con respecto a la etapa de Asier Garitano. Además, abordamos el mal inicio liguero del filial, el Sporting Atlético.

No te pierdas un nuevo capítulo de 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias con Gonzalo Llano (presidente del Veriña CF), Ángel Cabranes (La Nueva España) y Dani Souto (La Voz de Asturias).