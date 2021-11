"Tememos los mismos valores que cuando íbamos líderes hace unas semanas"

El entrenador del Sporting, David Gallego, analiza la situación del equipo antes de medirse a la Ponferradina.

CÓMO ESTÁ EQUIPO Y AITOR GARCÍA

"Aitor sigue el mismo proceso, mismas sensaciones. Vamos a esperar hasta última hora para ver si está. Veo bien al equipo. Convencido, ilusionado de darle la vuelta a una mala dinámica de resultados. Soy optimista por lo que veo, veo su compromiso. La única forma de salir de dinámicas no positivas es seguir creyendo en lo que hacías cuando eran positivas. Darle continuidad y seguir insistiendo. Veo al equipo por la labor".

¿CÓMO ESTÁ DJUKA?

"Ha habido más de un compañero que se ha manifestado. Cuando son decisiones personales... Quiero que se recupere bien, que supere la enfermedad y que lo tengamos pronto con nosotros. No estoy para valorar decisiones personales. Quiero que se recupere bien, es lo que deseo".

¿HA HABLADO CON DJUKA?

"Hablamos con todos los jugadores que se van con las selecciones. No tiene apenas síntomas. He hablado con él. Está bien a nivel de salud. Es lo que nos tendría que preocupar. Que se recupere. Le deseamos eso".

¿MANEJA PLAZOS PARA LA VUELTA?

"Es un proceso, la enfermedad mandará. Cuando no tengo a un jugador, cuando no está, no me ocupa eso. Me centro en lo que me dará rendimiento en el fin de semana. Me preocupo por su salud. Que se recupere bien y lo antes posible".

¿SABÍA QUE DJUKA NO ESTABA VACUNADO? ¿HAY ALGÚN JUGADOR MÁS SIN VACUNARSE?

"Estoy aquí para valorar lo que se me pregunte a nivel deportivo. A nivel personal… Es algo que se queda en algo personal".

¿CONSIDERA QUE TODOS LOS JUGADORES TENDRÍAN QUE ESTAR VACUNADOS?

"No voy a explicar lo que pienso a nivel personal. Pienso que no es relevante. Todo lo que sea personal, lo haré público cuando considere".

PARTIDO PONFERRADA. ¿CÓMO ESTÁ SIENDO ESTA SEMANA?

"Buscar soluciones para que el equipo compita y buscamos analizar lo que necesitamos para que el equipo sea mejor, para que el equipo esté más cerca de ganar. Tenemos un director deportivo que es muy cercano a jugadores y cuerpo técnico. Ve todos los entrenos. Charla muy a menudo con nosotros. Ha sido una semana igual que otra".

PARTIDO COMPLICADO ANTE UN RIVAL COMPLICADO

"Es un equipo que tiene buenos números, que lleva mucho tiempo trabajando con su entrenador, tiene identificado su modelo, lo hacen francamente bien. No es un rival inferior o mejor que el resto de equipos a los que nos hemos enfrentado. Los partidos los deciden pequeños detalles. Sé que tendremos nuestras opciones".

EN QUÉ HA INCIDIDO ESTA SEMANA / APOYO DE JOAQUÍN ALONSO

"Ayudan y se agradecen. Pero soy un entrenador que está por encima de eso. Se agradece mucho, pero tenemos que estar convencidos de nuestro trabajo.

No se ha hecho nada diferente. Son detalles. Debemos insistir y darle otra vuelta. Cada semana. Los resultados no nos van a confundir. Ni cuando se gana estamos haciendo todo bien, ni cuando se pierde hacemos las cosas mal. Estamos teniendo una mala dinámica y queremos revertirla; el equipo está concienciado. Si ganamos, nos ponemos a un punto de ellos y volvemos a ilusionarnos otra vez. Nos centramos en el proceso del equipo, en mejorarlo. El equipo está rabioso, con hambre, con ilusión de que llegue el domingo. Este equipo se merece tener una alegría, los jugadores están trabajando mucho. Se merecen un resultado positivo".

¿RESPALDO DE LA AFICIÓN?

"La gente te anima muchísimo. Están con el equipo y creen en lo que hacemos. Es lo que percibo. Somos un cuerpo técnico que estamos muchas horas en Mareo y no estamos mucho tiempo dando vueltas. Percibo unión, fe, ilusión, es lo que nos transmite, que estos jugadores van a darle la vuelta a una situación que no nos gusta a nadie. Solamente se sale con trabajo e insistiendo".

SORTEO COPA

"No soy partidario de hablar mucho de un partido cuando tenemos otro, pero es un partido atractivo para la ciudad de Gijón. Es importante no tener que desplazarnos. Ya hablaremos del partido, del rival, de lo que tenemos que hacer. Ha sentado bien en la ciudad de Gijón".

INSISTIR Y AUTOCRÍTICA

"Soy una persona honesta. Dentro somos muy críticos y fuera tenemos que insistir en lo que hacemos. Creemos en lo que se hace. Algo no estaremos haciendo bien para que ese detalle no acompañe. Entrenamos igual, tenemos la misma idea. Hace cinco semanas éramos todos muy buenos. Valoramos, por encima del resultado, el proceso. Hay cosas puntuales que no acompañan. Esto es fútbol. Hay cosas incontrolables. Vamos a insistir. Por supuesto que somos críticos. Hay cosas en las que tenemos que crecer. No nos podemos confundir con los resultados. Este equipo tiene los mismos valores que cuando íbamos líderes. Tenemos que seguir creyendo que la única forma para darle la vuelta es que, cuando te caes, te vuelvas a levantar. Soy una persona que es la más crítica del mundo, pero el equipo ha merecido más de lo que tiene".

BERTO

"Es el único delantero, el que más se adapta a las características de nueve. Es una de las cosas que afecta. Tenemos que valorar las condiciones en las que llega el equipo. Nos debilita, perdemos tres jugadores que pueden actuar de nueve. Perdemos alternativas, pero tenemos que hacer que el rendimiento sea lo más óptimo para ganar en Ponferrada. Cuantos menos somos, menos nivel tiene la plantilla".

¿CAMBIA FORMA DE ATACAR?

"Son diferentes Berto y Djuka. Tenemos que aprovechar sus virtudes. Tenemos menos alternativas porque tenemos menos jugadores".