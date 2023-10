El Sporting sigue imparable

El Sporting está imparable. El conjunto rojiblanco ha vuelto a conseguir una victoria ante el Elche, que le permite asentarse todavía más en la parte alta de la clasificación, y sumar la cuarta victoria en cuatro partidos disputados como local. Ramírez volvió a plantear cambios en el once, cuatro, y dio entrada a Róber Pier, Pablo García, Rivera y Djuka. Y la sensación es de que da igual el que juegue, cualquiera lo hace bien.

La primera parte fue un vendaval rojiblanco. Nada más comenzar Djuka tuvo la suya, pero la sacó San Román. No fue la única que tuvo Djuka, que en torno al minuto 20 cruzó demasiado un mano a mano con el portero visitante. También lo probaron Otero y Pablo García. Todo eso antes de la media hora de juego, momento en el que llegó el gol de Gaspar. El más listo de la clase metió para adentro un balón suelto en el área tras un mano a mano de Otero. El Elche quedó tocado y a punto estuvo Hassan de ampliar diferencias, pero finalmente sería Pascanu el que dio la tranqulidad al Sporting justo antes del descanso, al rematar tras una falta lateral.

En la segunda parte el Elche arriesgó con los cambios, pero no tuvo incidencia en el marcador, ni para beneficio propio ni para el del Sporting. Y eso que el Sporting tuvo varias. Sobre todo Djuka, que sigue negado con el gol y que no pudo anotar en ninguna de las que tuvo. También Hassan pudo haber anotado alguno en su cuenta particular. Otro punto a favor del Sporting es que apenas dejó al Elche acercarse pese a la necesidad de ir hacia arriba que tenía el equipo ilicitano.

Tres puntos más para el Sporting, que comienza a dar rienda suelta a la ilusión en la afición. El equipo gana y convence y las conclusiones no pueden ser más positivas.