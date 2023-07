El Sporting cierra la gira mexicana con derrota ante Atlético La Paz

El Sporting de Gijón pone punto y final a la gira mexicana con la primera derrota de la pretemporada. y fue ante el rival de menor entidad, ante Atlético La Paz, en el peor encuentro de los tres por parte de los hombres de Ramírez. Pesos pesados de la plantilla no disputaron minutos y debutó Esteban Lozano, el jugador que llega para reforzar el filial, aunque está realizando la gira con el primer equipo. También el portero Bloch debutó como titular.

Nuevamente Jordan Carrillo, el más jaleado por la hinchada local, fue uno de los mejores. El equipo mexicano se adelantó en torno a la media hora de juego. El Sporting tuvo ocasiones para anotar algún gol, pero no estuvo certero con la portería rival. En la segunda mitad, nuevo gol de Atlético La Paz y alguna jugada bronca, aumentando la intensidad con respecto al encuentro de Atlas.

A Ramírez no le gustó el partido de su equipo y lo dejó claro en las declaraciones al término del mismo: "No me ha gustado el partido. Hay cosas que sí son rescatables, pero el desempeño general no me ha gustado. Hay muchas circunstancias. Hay rotaciones, queríamos ver a los chicos durante más minutos, quitar a otros jugadores que no tuvieran minutos para no correr riesgos de lesión en superficie artificial".

Uno de los pesos pesados que sí que jugó fue Pedro Díaz, pese al interés del Girondins de Burdeos, que ha llegado en los últimos días y se ha interesado por el jugador. Pese a ello, Ramírez sigue contando con él: "De momento es jugador del Sporting y por eso ha jugado y está trabajando día a día a pleno rendimiento. Mientras esté conmigo, él y yo vamos a darlo todo".