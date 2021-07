"La última operación que hice con el Sporting terminó en impagos"

Marcelino Elena se pasó por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para hablar de sus hijos, de su labor como representante, el mercado de verano y, por supuesto, del Sporting.

Contento Marcelino Elena, que hablaba con nosotros desde Tudela, con el reciente fichaje de su hijo Iván por el Tudelano en 1RFEF. Afirmaba además que no le molestaba especialmente que su hijo no hubiera debutado con el primer equipo a pesar de pesar de ser canterano rojiblanco y de haber sido internacional en categorías inferiores.

En cuanto a su labor como representante, Elena confirma que este mercado de verano 2021 está bastante "parado". A la espera de que los clubes grandes realicen sus inversiones y ese 'efecto dominó' dote de liquidez al resto de clubes.

Dice que no tiene relación profesional con el Sporting porque tras una operación conjunta con el club rojiblanco "el tema terminó con un impago a uno de mis jugadores". "Se trata de un jugador profesional que estuvo hace algunos años en el Sporting", ha dicho Marcelino Elena en Deportes COPE Asturias. "No quiero profundizar en ello pero no tengo por qué evitar el tema porque el perjudicado soy yo".

Sobre el objetivo del equipo este año, dice Marcelino Elena que "el objetivo para un club como el Sporting tiene que ser el ascenso".