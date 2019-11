Sábado de lluvia y crisis deportiva en Mareo. Poco después de las once de la mañana, Iván Hernández y Fran Albert comenzaron a preparar el entrenamiento en el campo número 2. Minutos más tarde quedó despejada la primera gran incógnita del fin de semana: José Alberto López salió del vestuario para dirigir la sesión de trabajo. Al técnico se le vio serio, protegiéndose con la capucha de la ropa invernal, sin levantar demasiado la voz durante los diferentes ejercicios protagonizados por los futbolistas sin minutos en la noche del viernes.

Bajo los efectos de una gran tormenta, a las once y media, puntuales, aparecieron los jugadores rojiblancos. Con ellos, José Alberto, que de momento se mantiene en el cargo a la espera de la decisión que adopte el Consejo de Administración del Sporting. Una aficionada se mostró crítica con los jugadores. Sus gritos, algunos despectivos, fueron los únicos sonidos que se escucharon en el tramo inicial del entrenamiento. Dos horas después, José Alberto recibió el abrazo de Rogelio García, en el momento en el que el técnico, con semblante cansado, se dirigía a su vehículo para partir hacia su domicilio.

De momento, José Alberto sigue como entrenador por un único motivo: el Sporting no tiene todavía un sustituto. El club quiere evitar un estado de mayor incertidumbre con un cese del actual técnico sin tener 'atado' al nuevo entrenador. En Mareo quieren huir de soluciones de emergencia, por lo que intentan eludir que un técnico interino sea protagonista durante el inicio de la próxima semana. El cambio de entrenador es la decisión adoptada por los responsables del Sporting. En la noche del viernes, fuentes de la entidad rojiblanca explicaron a COPE la necesidad de "buscar soluciones" ante la grave crisis deportiva del equipo, muy cerca de caer a la zona de descenso. “Hay plantilla para conseguir mejores resultados”, añaden.

El Sporting se maneja en un escenario pedregoso para elegir a un técnico que cumpla con el perfil adecuado. Algunos nombres que gustaban en Mareo encontraron puestos de trabajo en las últimas semanas. Son los casos de Pep Lluís Martí y Julio Velázquez. Las limitaciones económicas y la actual situación deportiva alejan del banquillo sportinguista a entrenadores con miras más altas. El Sporting partió con el objetivo inicial de seleccionar candidatos con experiencia en la categoría y acostumbrados a dirigir equipos relevantes en la Segunda División, bajo momentos de dificultad y presión. En segundo término, hay un grupo de técnicos con otro perfil.

La dirección deportiva del Sporting sabe que José Luis Oltra estaría dispuesto a dirigir al equipo, en una operación económica factible para los rojiblancos. Esta opción se mantiene, de momento, en un segundo plano. A última hora de este sábado, no ha habido contactos con el técnico valenciano. En el caso de Juan Ramón López Muñiz, fuentes cercanas al entrenador gijonés descartan a COPE su posible incorporación al Sporting.

En el contexto habitual de las crisis en los equipos de fútbol, el teléfono de Miguel Torrecilla ha recibido constantes llamadas de representantes. La mayoría de los ofrecimientos, muy numerosos, han sido descartados. Así las cosas, tras un primer proceso de selección, el Sporting examina las opciones disponibles, con un debate abierto entre los dirigentes para encaminar las negociaciones hacia el nombre mejor considerado. Al respecto, ya se han producido los contactos pertinentes. Las limitaciones del mercado y las económicas están dificultando la elección final, aunque las últimas horas han producido avances. En Mareo son conscientes de la necesidad de acertar con una decisión que marcará la temporada, con un perfil de entrenador que pueda tener un impacto positivo en el entorno y capacitado para recuperar las prestaciones del equipo.

En los últimos días, la dirección deportiva había elaborado el habitual trabajo previo ante un posible cambio de entrenador, aunque sin demasiados contactos previos. Hasta la última semana, existía confianza en José Alberto López, que siempre recibió el apoyo del presidente, Javier Fernández. El Sporting deseaba evitar otro cambio en el banquillo y mantener su apuesta por un técnico de la casa. Pero la situación ya es insostenible, con el equipo encaminado hacia la zona de descenso en el ecuador del campeonato.

Las dudas con José Alberto han ido a más desde el inicio de la temporada. En un primer momento, tras la derrota en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas, la preocupación aumentó. El técnico modificó algunas de sus decisiones, pero la irreguralidad no varió. Antes del partido en Elche, el entrenador siguió recibiendo mensajes de apoyo desde los despachos de Mareo. En los días previos al encuentro del Martínez Valero, Javier Fernández y Miguel Torrecilla solicitaron una reacción a los futbolistas. "Aunque se pierda en Elche, no habrá cambio en el banquillo", repetían los mandatarios del Sporting. Dos victorias consecutivas dieron aire al proyecto, derrumbado después con las derrotas en casa contra el Numancia y, este viernes, frente al Tenerife.

El empate en el derbi no mejoró las valoraciones internas hacia el técnico ovetense. Los dirigentes no entendieron algunas de las decisiones de José Alberto, con cambio de sistema, escasa ambición y suplencia de jugadores relevantes. La rueda de prensa del entrenador en el Tartiere mostró un discurso que no fue bien recibido. Desde el lunes, la preocupación ya era máxima.

De momento, José Alberto supera el sábado como entrenador del Sporting. El domingo es el día marcado para la jornada de descanso. A partir del lunes, el equipo comenzará a preparar el partido del sábado en Miranda de Ebro. Entre el domingo y el inicio de la próxima semana, el presidente, los consejeros y el director deportivo esperan contar con la solución para el banquillo.