Siguiente carpeta: el Real Oviedo ultima los detalles de la campaña de abonados

Ha sido un fin de semana de mucha intensidad en el Real Oviedo. La noche del sábado y el domingo entero, el oviedismo celebró como pocas veces. El ascenso a Primera llevó a que la ciudad se echara a la calle. Pero tras las celebraciones, no bajó el ritmo de los actos azules. El lunes tocó visitar a la Santina y este martes presentar la camiseta de cara a la próxima temporada y el primer fichaje. Y en los próximos días tocará también otra presentación esperada. La de la campaña de abonados. Teniendo en cuenta el ascenso de categoría, es previsible una subida de precio y la expectación entre los aficionados es máxima. El presidente Martín Peláez ha aprovechado el acto de presentación de la camiseta para dar algunos detalles de por dónde puede ir la campaña.

COPE El presidente Martín Peláez durante la atención a los medios tras la presentación de la nueva camiseta

"PROPORCIONAL AL NÚMERO DE AÑOS"

Y es que el presidente ha dicho que la idea es presentarla "en los primeros días del mes de julio". Deja entrever que habrá subida de precio en los abonos y que se premiará la fidelidad de los abonados: "Llevamos unos días con muchos eventos. Estamos haciendo un análisis. Tener una plantilla de Primera implica muchos gastos, pero estamos tratando de ser justos y que no sea un impacto tan fuerte para nuestros abonados. Plantearemos que vaya proporcionalmente al número de años que tengan de abonados con nosotros".

RÉCORD DE SOCIOS

El Real Oviedo viene precisamente de batir récord de abonados en esta temporada que acaba de concluir. El conjunto azul alcanzó una cifra histórica, llegando a 25.172 abonados, la mayor cifra que ha alcanzado un equipo del fútbol asturiano en la historia. De hecho el club no ha hecho campaña de cara a la segunda vuelta en la temporada 24/25. Y en el mes de marzo el Oviedo había lanzado la campaña 'The Once Chance', mediante la que reservó mil abonos para nuevas altas de cara a la temporada 25/26. El plazo para apuntarse a esta lista de reserva concluyó el 1 de mayo y tenía un precio de 100 euros para adultos y 50 euros para los menores de 18 años.