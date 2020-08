Una relación jugador-entrenador que comenzó en el juvenil del Real Madrid y que continuó en el Fuenlabrada, en Segunda B. Así fue como Fernando Morientes se puso en el camino de Borja Sánchez. El extremeño fue uno de los técnicos que forjó el camino del mediapunta ovetense hasta el fútbol profesional.

En los micrófonos COPE Asturias, el ahora comentarista de 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo' quiso dejarle un mensaje a Borja Sánchez. “Este audio es para saludarte, para decirte que sigo tu carrera, que te tengo una alta estima, no solo por tu calidad futbolística, de la cual pude ser partícipe, sino de tu calidad humana. Eso fue una de las cosas que más me cautivó de ti y sé que es algo que mantienes, has recibido una gran educación por parte de tus padres”, afirma Fernando Morientes. El que fuera delantero del Real Madrid, Valencia y Liverpool, le dice a Borja que está atento a sus evoluciones. “Espero que sigas en la línea que estás, que sigas ganándote tus minutos y que sigas demostrándole al mundo lo gran jugador que eres. Ojalá muy pronto te vea jugando partidos de Champions, que yo siempre he apostado por ello”, finaliza.

El futbolista del Real Oviedo, sorprendido, agradece las palabras de Morientes. “Me hace especial ilusión este mensaje, le guardo muchísimo cariño, como entrenador y como persona; llevábamos tiempo sin contactar. Estas palabras me emocionan. Sé que me sigue y siempre está pendiente de mí. Le mando un fuerte abrazo, es un fenómeno”, le responde Borja Sánchez.