Sergio Álvarez sobre su futuro, en COPE Asturias: "No cierro puertas y menos al Sporting"

Sergio Álvarez regresa a casa. El centrocampista a avilesino, formado en el Real Sporting de Gijón, vuelve este sábado (18:30 horas) a El Molinón con la camiseta de la SD Eibar.

Antes del regreso a la que fue su casa, Sergio Álvarez atendió la llamada de Deportes COPE Asturias.

Es la peor temporada del Eibar en lo deportivo desde que llegaste. “Estoy contento y peleando una temporada más. Hay que darle valor a lo que conseguimos años atrás, que parecía fácil lo que habíamos hecho. Tenemos margen de mejora y queremos hacer una buena segunda vuelta”

Ya llevas más partidos en el Eibar que en el Sporting. “Cuando cumplí los 200 partidos en el Eibar me di cuenta porque en el Sporting no llegué a esa cifra. Si me lo dicen cuando empecé no me lo creería. El objetivo es alargar esto porque tengo la mejor profesión del mundo. El cuerpo ya tiene kilómetros y hay que ir ajustando el cuerpo, pero el objetivo es seguir disfrutando”

¿Cuál fue el momento en el que estuviste más cerca de salir de Eibar? “Es que nunca he estado sin contrato. Cuando se me terminaba el contrato renovaba en invierno. Siempre le he dicho a mi representante que no me mareara con ofertas. Mi objetivo tanto en el Sporting como en el Eibar es centrarme en mi rendimiento y creo que ha sido la clave de mi éxito”

Al Sporting le pasa como al Eibar, que está por debajo de las expectativas. “Es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Cuando te tocan las rachas negativas es importante aprovechar los momentos buenos. No hay que volverse loco, hay que confiar en tus virtudes esa consistencia y regularidad es clave para llegar bien al final”

¿Crees que puede aspirar al playoff? “Por jugadores y posibilidades, sin ninguna duda. El más regular y fuerte mentalmente es el que está arriba”

¿Qué jugador te gusta del Sporting? “Nacho Méndez es mi predilección. Sé que me ha pasado en partidos disputados con el Sporting. Lo hablamos en una cena que tuvimos juntos en Gijón. Está muy contento y lo está haciendo muy bien".

Termina contrato. ¿Le renovarías? “Sería mi capitán general (risas). Además de amigo es un gran futbolista”

¿Qué sientes cuando pisas de nuevo El Molinón? “Muchos recuerdos. Viví muchas cosas emotivas. Tengo el gusanillo en el estómago y estoy agradecido por todo. Llegué en infantiles siendo un chaval y salí con 25 años. No solo la formación futbolística es que me he forjado como persona con entrenadores, compañeros y todo lo que conlleva Mareo. El Sporting es el equipo de mis amores junto al Eibar por todo lo que me ha inculcado. Me acuerdo de gente muy profesional: Riverita, Bernardo, Canella… Jugadores que me marcaron mucho cuando subí al primer equipo. Les recuerdo con mucho cariño y mantengo relación con mucha gente que considero amigos”

Son ocho años del Sporting en Segunda. ¿Qué falta para ascender? “El fútbol no es una ciencia exacta. Toda la gente que está ahí pelea por un buen proyecto y este año se ha vuelto a montar un equipo ganador. Las bases están puestas, pero tienes que acertar con los jugadores”

¿Te planteas regresar al Sporting o esa puerta está cerrada? “Nunca cierro la puerta y menos al Sporting. Si en un futuro se me da la posibilidad me tengo que encontrar a un nivel muy bueno porque no me gustaría dejar un mal sabor de boca en el Sporting. Se tiene que dar que me llamen y encontrarme bien”