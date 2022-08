Primer desplazamiento de la temporada para el Real Oviedo. Y va a estar apoyado por cerca de 2.000 aficionados carbayones que estarán en El Sardinero. Eso será un empujón para el conjunto azul, en busca de la segunda victoria de la temporada. Bolo tiene nuevamente numerosas bajas por lesión, algo que trastoca los planes, pero el técnico insistió en la rueda de prensa previa en sobreponerse.

Costas, Pomares, Miguelón, Luismi y Viti son las bajas que tendrá el técnico carbayón: "Me gustaría tener a todos los jugadores disponibles. Estamos teniendo algunos percances, que no es normal, pero todos estamos trabajando para buscar soluciones. Hay lesiones que no sabes porque suceden y otras por circunstancias del juego. No es preocupación, pero sí es una obligación buscar soluciones y pensar porque nos está pasando".

El partido gozará de un gran ambiente, con el primer gran desplazamiento de la afición azul de la temporada : "Será un partido de Segunda, difícil. Todos los rivales tienen sus virtudes. Independientemente de como estén clasificados, no nos vamos a fijar en eso. No han empezado todo lo bien que les hubiera gustado. Pero los recién ascendidos son peligrosos. Será un partido duro, en un escenario precioso y con nuestra afición acompañándonos en el primer viaje. Eso es muy importante. Nos sentimos respaldados y orgullosos de que nos ayuden".

Tito Blanco dejó la puerta abierta a una posible incorporación, algo que tampoco descarta Bolo: "Estoy encantado con la plantilla que tenemos. Pero esto es fútbol y hay que estar preparados. Si la dirección deportiva, el club y el cuerpo técnico pensamos que algún jugador puede incorporarse, seguro que el club va a hacer el esfuerzo para poder traer a ese jugador".

El último en llegar ha sido Koba Koindredi, que ya ha entrado en la convocatoria y que podría tener minutos en El Sardinero: "Se puede adaptar a varias posiciones. Tiene mucha calidad, golpeo de balón, juventud, ganas de crecer... Esperemos que esa ilusión que trae siga hacia adelante y empiece a ayudarnos desde el primer día".