Rubén Reyes: "He sido leal al Real Oviedo"

Pasadas las doce del mediodía, Rubén Reyes hizo irrupción en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Tras desvincularse del Real Oviedo, para firmar por el Getafe, el hasta ayer director deportivo del club azul dio explicaciones sobre su marcha.

"Estamos para confirmar la noticia de que no voy a continuar en el Real Oviedo como director deportivo. Es un proceso muy largo y una decisión muy dura que he tenido que tomar. Hay un componente profesional y uno personal para tomar esta decisión. Creo que es lo mejor para mí y mi familia. La tomaría cualquier persona en mi situación. Agradecer al Consejo, a mis compañeros, a Arturo Elías. Ha sido muy fácil trabajar aquí. Reconocimiento al entrenador, cuerpo técnico y plantilla. Son los verdaderos protagonistas", destacó Rubén Reyes. El gijonés admitió que "es una decisión totalmente responsable. El club ha puesto todos los medios y medidas para continuar aquí. Creo que es la mejor para el Oviedo y para mí".

¿Te arrepientes de las formas de tu salida?

"Calcular los tiempos en el fútbol es imposible. Lo mismo se podría decir de mi llegada. Lo que he hecho es trasladar a la Junta y a la propiedad. No me siento responsable de la noticia y tengo que trabajar. Si alguno puede decir que os haya dicho algo, decidlo. La base no es ningún entrenador ni ningún director deportivo. La fuerza del Oviedo es su idiosincrasia. Lo que se ha conseguido no es por Rubén Reyes. Por el trabajo del Consejo, del Grupo Carso. Están muy comprometidos. Un club no está basado en una persona. El club está preparado para asumir mi marcha o la de cualquiera. Está creciendo y evolucionando".

¿Crees que has sido leal al Real Oviedo?

"Sí. Que se quiera a un director deportivo es normal. También el año pasado hablé antes con el Oviedo que con el Rayo. Yo transmití que no me iba a ir a ningún club de Segunda. Todo lo que he hecho ha sido en beneficio del club. Me he involucrado en aspectos que no eran de mi competencia y han beneficiado al club".

¿Por qué dices que salir del Oviedo es lo mejor para el club?

"Creo que para estar en un club hay que estar al 100% de rendimiento. No quiero entrar en pormenores, pero lo que se me solicita en mi vida es estar donde tengo que estar. Estoy orgulloso de lo que se ha hecho. Ha habido 7-8 cambios en direcciones deportivas en Segunda. Tenéis que estar todos tranquilos en que el Oviedo está mejor que hace un año. Hay muchos responsables del éxito de esta temporada, no solo yo. Hay gente que puede hacer ese papel además de mí. He sentido el cariño de la gente".

¿Qué nota le pones a la temporada del equipo?

"Le pongo una nota extraordinaria. El trabajo del entrenador, cuerpo técnico y jugadores ha sido muy bueno. Todos esperamos más, pero no ha podido ser. La mejor puntuacion de la historia del Oviedo en Segunda, a 13 puntos del ascenso directo. Sobresaliente la puntuación".

¿Cuántas cosas dejas cerradas?

"En cuanto a renovaciones y ampliación de contrato, he hecho todo lo que creo que tendría que haber hecho. Todos han mostrado una evolución. Las cosas quedan muy en su sitio, con una secretaría técnica con mucha información y muy preparados para lo que viene en el futuro".

¿Entiendes que la afición esté molesta contigo?

"Sí, lo entiendo. Pero no cambia lo que he dicho para nada. Creo que soy el último traspaso del Real Oviedo, o uno de los últimos. Me fui dejando valor para el Oviedo. Ahora dejo también valor, con una buena clasificación y una reestructuración a la que me amoldé, con menos salarios para firmar. Tuve que tener calma. No utilicé el CVC… mi compromiso está intacto. Si la gente muestra su descontento es que estaba bien. Yo ayudaré siempre al Oviedo".

¿Qué ha pasado para que te vayas?

"El club quería alargar mi contrato desde hace tiempo. No se da la situación. Mi compromiso estaba intacto. Mi idea era continuar pero durante el año pasan cosas que te hacen cambiar de idea. En el club tengo un reconocimiento grandísimo".



¿Cuál ha sido tu relación con el Consejo?

"Ha sido normal. No he tenido un problema con nadie. Hemos buscado el mejor escenario para todos. No creo para nada en los tiempos. Hoy un profesional debe de estar preparado para que le quiten un jugador o para cambios. Esto es fútbol. El Oviedo tiene que pensar más en grande. Está en condiciones para ellos. El trato ha sido buenísimo".



¿Cómo ha sido tu relación con Ziganda?

"Profesional, respetuosa. Ha habido conexión. Con diferencias mínimas en cualquier relación profesional pero muy positiva. El Consejo de Administración sabe mi opinión: los resultados obtenidos así lo dicen. Yo renovaría al entrenador, no hay otra opción. No tengo nada que profundizar. Nada de lo que se dice es real".

Nueva dirección deportiva

"El Oviedo tiene la capacidad suficiente para profundizar en eso. Voy a tenderle la mano al Real Oviedo".



Renovación de Borja Sánchez

"Es lo único que no he podido conseguir. Se llegó a una situación de último año de contrato. El chico ha mostrado su compromiso con el club y encontrará su momento. Borja debe quedarse en el Oviedo. Creo que se dará esa situación. Yo perdí esa renovación pero creo que el club la podrá conseguir".



¿Qué motivos te empujan a irte?

"Motivo personal y profesional. En la vida, cualquier decisión que se toma tiene un motivo profesional y personal. Asumo que haya gente que le fastidie mi decisión. Si les fastidia es que hay un buen trabajo. Lo siento de corazón".



¿Has firmado a algún jugador?

"Sí, he firmado a Quentin Braat. Condiciones increíbles. Lo de Femenías, por ejemplo, son situaciones de club. Ellos decidirán: el Oviedo puede tener tres porteros".



¿Tienes interés en algún jugador del Real Oviedo?

“No. No ficharé a ningún jugador del Real Oviedo”.

¿Qué le falta al Oviedo para dar ese último paso hacia adelante?

“Adquirir y fortalecer esos jugadores que te pueden dar un plus. Es un resultado acorde a la plantilla que tenemos. Por pequeños detalles podríamos estar más abajo y por pequeños detalles podríamos jugar un playoff. Mejorar en aquello para aumentar el nivel”.



¿Cómo ha sido tu relación con los trabajadores del club?

"Relación cordial, buena. Aquí están conmigo. Relación fluida, de respeto. La labor de la secretaría técnica se verá en los próximos años. El Vetusta ha subido con cinco o seis jugadores que han participado en el equipo B. Si esos juveniles hubieran estado abajo podrían luchar por un campeonato".

Mejor y peor momento

"El mejor momento es ver que un club que empezó con poca afición y muchas dudas, lidiar con pocos jugadores al principio… es un orgullo ver de nuevo el estadio lleno. ¿El peor momento? Esta despedida".