Rubén Albés y el inicio de temporada del Sporting: "Tenemos más juego que puntos"

Rubén Albés, entrenador del Real Sporting, compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque de este domingo (14:00 horas) frente al CD Tenerife.

Campuzano y Otero. "Han tenido problemas durante la semana, pero están mejor. Han completado parte de la sesión y las sensaciones son buenas. En función de sus sensaciones veremos si pueden entrar en la convocatoria o no".

Cote. "Conocemos sus virtudes y su sentimiento por el Sporting. No tenemos eso, pero sí tenemos a Pablo García que tiene mucha ilusión y también siente el Sporting porque se ha formado así".

En qué punto ve al Sporting. "Lo veo más lejos de Dubasin, seguramente, pero no quiere decir que la versión que estamos viendo no sea competitiva. Creo que hay que ser exigente con el futbolista y exigente con el entrenador. No estamos tan cerca como pensamos".

Puesto de central. "Lander ha estado bien de central aunque no es su posición. Rober Pier cada día está mejor y Maras va avanzando. Puede entrar algún central de mediocentro o no... Me bailan las posiciones, hasta tres en esta alineación".

Cambio de Santander a Tenerife. "El cambio más grande que vamos a ver es el rival. No sabemos exactamente qué va a hacer en este caso. Habrá reactivación emocional. El Tenerife es un equipo que tiene menos puntos de los que merece. En momentos clave no acertó. Va a depender más del tipo de partido que podamos hacer. No seremos nosotros los que cambiemos. Tendremos plan A y plan B".

Jugar en Tenerife y horario del partido. "Me encanta jugar en las islas, pero el horario (14:00 horas) es raro. Son horarios que te cuestan para empezar el partido. Ellos van a empezar fuertes y hay que estar en alerta. Se lo he transmitido al futbolista".

Pepe Mel. "Le da naturalidad a sus equipos en relación a los equipos que tiene. Hace sentir a su futbolista cómodo. Es una de las cosas más importantes como entrenador, hacer que el futbolista rinda".

¿Tiene el Sporting plantilla para jugar a lo que quiere Albés? "Sí, creo que tenemos plantilla para hacerlo. El tiempo nos dirá si tenemos éxito o no, pero sí tenemos plantilla para eso".

Errático con los cambios en Santander. "Probablemente, estoy de acuerdo. En los últimos minutos me imaginaba que podía pasar una cosa que no sucedió. Sacamos un doble delantero porque pensábamos que retrasarían la defensa, pero fueron valientes y no lo hicieron".

Rotaciones. "Va a haber cambios con respecto al fin de semana anterior. Pablo va a entrar por Cote. Tiene truco, ¿eh? Hay competitividad interna y tenemos cinco cambios que nos permite darle valor a los jugadores".

Ritmo de puntuación. "No me sorprende porque cuestan mucho los inicios, es habitual. Las primeras semanas no es muy significativa la clasificación. Me fastidia no tener más puntos, pero no es algo que me preocupe".

¿Sporting en construcción? "Un equipo siempre está en construcción, pero la competición ha empezado ya, tenemos que rendir ya y sacar conclusiones desde ya. Hemos tenido más juego que puntos. Hemos crecido hasta donde hemos podido, pero hay que rendir ya. Las bases ya están construidas".

Rendimiento de Nacho Méndez y Gaspar. "Creo que Gaspar ha jugados sus dos últimos partidos muy bien, los mejores de esta temporada. Se juzga a veces a los futbolistas por asistencias o goles y no es un termómetro preciso. Nacho Méndez estoy convencido de que ha demostrado el futbolista que es y lo que puede llegar a ser".

Mensaje a la afición. "El trabajo que se hace y la implicación de los futbolistas... no hay duda en cada partido. No voy a prometer resultados a nadie, ni en mi carrera deportiva. El equipo va a jugar con las intenciones que tiene".

Amenaza de huelga. "Entiendo que los futbolistas que juegan 74 partidos al año se puedan plantar. Se trata de rendir y dar un espectáculo. Es complicado después rendir. Valoro más la calidad de partidos que la cantidad de partidos. Los entrenadores también trabajamos más porque tenemos que preparar muchos más partidos... y los periodistas también que tenéis que opinar mucho más (risas)".