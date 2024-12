Rubén Albés: "A los Reyes Magos les pido eficacia"

El técnico del Sporting, Rubén Albés, ha lamentado que la falta de eficacia de su equipo le haya costado una nueva derrota en El Molinón. El entrenador rojiblanco asegura que el final de año ha sido "horroroso" en cuanto a resultados; pero "mejor que en otros tramos de la temporada" en cuanto a juegos. Además, se ha quejado de la "rachita" con los arbitrajes.

Análisis del partido:

"Los números están ahí: dos postes, dos superparadas, multitud de ocasiones... el rival ha tenido plena eficacia, con tres goles en tres tiros entre los postes. Es un partido difícil de explicar desde lo numérico, incluso desde el juego, pero la eficacia es la que te permite ganar partidos y no la estamos teniendo en las últimas semanas".

El final del año:

"A nivel de resultados ha sido horroroso; pero a nivel de juego, mejor que en otros tramos de la temporada. No estamos recibiendo lo que merecemos con lo que mostramos en el campo; pero el fútbol va de hacer goles y es lo que tenemos que intentar recuperar. Nos va a venir bien el parón para acabar con este bloqueo y limpiar los pensamientos que te pueden lastrar, porque parece que nos cuesta un mundo hacer gol; y a los rivales, muy poco. Ahora hay que descansar y hacer un mejor trabajo en la segunda vuelta que en la primera; porque estamos con déficit de puntos".

LOs últimos arbitrajes:

"Gelabert me comenta que no puede llegar al balón por la interferencia del árbitro (en la jugada del 1-2). No he podido ver la imagen; pero, si es así, llevamos una rachita... Hoy, particularmente, no me ha gustado el arbitraje; más allá de las interferencias o de no haber detectado el penalti porque entiendo los fallos humanos en la percepción, pero no he entendido el arbitraje".

Mercado de fichajes:

"Mi preferencia es un futbolista de banda con capacidad de llegada y gol; pero no sé cuánto es el límite salarial. Es lógico tratar de mejorar y dar un paso adelante desde el mercado, es la intención del club y es consciente de lo que hay que reforzar; pero luego hay que encontrar al futbolista que entre en precio y que pueda competir desde ya. Estoy abierto a cualquier incorporación que mejore la plantilla".

El Oviedo-Sporting del 11 de enero:

"Es el mejor marco para reivindicarse... o el peor, dependiendo del resultado final. Ahora, que descansen los futbolistas, los aficionados... y lo que tenemos seguro es que al derbi vamos a ir con todo".

Su carta a los reyes magos:

"Si me preguntas ahora, a los Reyes Magos le pido eficacia. Y sobre todo, salud para todo el mundo; porque, para vivir una pasión como es el sportinguismo, hay que estar... Estar en las buenas y en las malas; ahora estamos en las malas (todos, jugadores, cuerpo técnico, afición...), pero en las malas también hay que ser sportinguista".