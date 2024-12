Rubén Albés: "Tenemos que recuperar sensaciones, pero ahora no hay que creerse que somos peores de lo que somos"

Análisis del partido. "Ha sido muy diferente a Cartagena. Más allá de los errores, hemos sido nosotros en cuanto a fútbol. Nos vamos muy tristes por nosotros y por la afición. El rival ha tenido un nivel de acierto altísimo y nosotros no hemos tenido la eficacia que sí hemos tenido en otros momentos".

Lectura de los partidos. "Tenemos que darle una vuelta a controlar emocionalmente los partidos. En fútbol, te puedes llevar un revés; te pueden golpear en el juego; pero hay que saber encajarlo. Sobre todo, cuando sientes que las cosas que estabas haciendo, estaban funcionando. Hemos querido hacer más de las que tocaban. Y nos ha perjudicado".

LaLiga El entrenador del Sporting, Rubén Albés (d), con el del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo (i)

Cansancio. "No creo que el equipo necesite el descanso navideño. Hoy, en otras circunstancias, con el arranque que hicimos y las sensaciones, podría haber sido otro tipo de partido; y hablaríamos de que estamos muy preparados para las dos jornadas que quedan. Lo que ahora no hay que creerse es que uno está peor de lo que está".

Clasificación. "Lo ideal sería estar en ascenso directo o en puestos de play-off, pero tiene la trascendencia justa y necesaria. Me duele más la derrota de hoy, porque significa que somos nosotros los que nos alejamos de una situación que poseíamos. Dos derrotas no me hacen cambiar la opinión sobre el equipo".

Cristian Joel. "Le toca levantarse de una situación complicada. Yo siempre defiendo a mis futbolistas en una rueda de prensa; porque lo que hay que corregir, lo hacemos dentro. Probablemente, no ha tenido su mejor partido, pero es un jugador que trabaja muy bien".

Cristóbal parralo: "La clave ha sido el tercer gol"

Por su parte, el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, ha asegurado que "el Sporting es un gran equipo, que está muy bien trabajado y que nos ha exigido muchísimo". Para él, la clave del triunfo de su equipo ha sido "que hayamos marcado el tercer gol después de marcar el Sporting; nos ha dado confianza y ha frenado su euforia por marcar y estar más cerca del empate".