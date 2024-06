Rubén Albés, presentado en El Molinón: "Quiero un Sporting que emocione a la gente"

Rubén Albés fue presentado este martes como nuevo entrenador del RealSporting en la sala de prensa de ElMolinón. El técnico gallego, acompañado del presidente de la entidad, DavidGuerra, compareció ante los medios de comunicación.

Agradecimiento al Sporting. "Gracias al Grupo Orlegi porque siempre tratamos de tomar las mejores decisiones. Creo que este es el lugar correcto. Estoy feliz de estar en Gijón y Asturias"

¿Por qué el Sporting? "Sentí la pasión que tiene el Grupo por hacer crecer este club. Sentí la pasión de El Molinón y esa Mareona transmite muchas cosas, quería conectar con ellos. Quería volver al norte. Soy gallego y tengo una conexión especial con el norte. Creo que es el sitio ideal para crecer personalmente y hacer crecer al club".

Propuesta. "Quiero que mi equipo sea capaz de emocionar a la gente, es uno de los objetivos fundamentales. Además, es importante tener una mentalidad fuerte. Tenemos que estar en disposición de ganar los partidos, no sentirnos pequeños ante nadie, pero conservando la humildad. Y que pasen cosas en el área rival, que es donde nos divertimos todos".

¿Qué Sporting quiere Rubén Albés? "La línea que quiere seguir el Sporting es estar cada vez mejor. Tenemos que estar en disposición de poder ascender. En las últimas temporadas, dos de los tres equipos que bajan ascienden al año siguiente. Queda una plaza y debemos de estar ahí. Habrá partidos en los que nuestra gente nos empuje cuando el fútbol nos dé".

Afición. "Lo de la afición es un 'guau'. Impresiona cuando lo ves desde fuera. El mayor activo de un club es el aficionado. Si ellos no existen, no existe el fútbol. Somos nosotros los que tenemos que dar el paso para engancharles".

Reunión con Miguel Ángel Ramírez. "Me gusta tener la mayor información posible de cómo es el lugar a lo que voy. Miguel Ángel me ha dado muy buenas referencias de lo que es el Sporting de Gijón. Le felicito por el gran trabajo que hizo la temporada pasada, fue magnífico. No tenemos una relación asidua, pero sí nos hemos encontrado y hemos hablado".

Influencia de Benito Floro, ex Albecete y Sporting. "Benito Floro tiene una capacidad de análisis muy grande. Cuando tienes gente que hace las cosas tan bien como Benito, tratas de copiar cosas. Es importante el análisis de nosotros mismos, de mirarnos dentro y hacernos mejores desde lo individual y lo colectivo. Nuestra esencia debe estar por encima de cualquier adversario. No como muestra de superioridad, sino pensando en que cuando uno crece desde dentro está más cerca de cumplir objetivos".

Referentes en los banquillos. "No tengo una referencia concreta en cuanto a entrenadores. No va en relación en cuanto a categoría, hay jugadores en Segunda RFEF que hacen cosas magníficas, otros en Primera, otros en las ruedas de prensa. Hay que ir cogiendo ideas".

Cuerpo técnico. "El segundo entrenador es Pablo Madrigal, Pablo Gómez como preparador físico e Iván Cabezudo como asistente técnico".

Segunda División 24/25. "La Segunda División va a estar muy divertida. Grandes presupuestos, grandes aficiones, grandes estadios. Hay que trabajar para ser mejores que muchos. La exigencia va a estar ahí, pero tenemos que pensar en nosotros".

Confección de plantilla. "Nos veremos por la tarde, aún no hemos tenido tiempo a hablar en profundidad de la plantilla. Ha habido alguna aproximación".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Presión en Gijón. "Bien, me gusta la presión. Hay dos tipos: una presión externa que por ciudad, por afición y medios de comunicación es muy grande. Otra es la presión interna. Sé q ue me golpearéis de vez en cuando, pero forma parte del show".

Qué supone Mareo. "Más calidad de trabajo. Cuanto mejores son los medios, mejor es el rendimiento".

"Cuando las instalaciones nos permiten tener

"Roque Mesa es un magnífico futbolista. Todas las

Fichar jugadores que hayan estado con él en otros clubes. "Si es posible traer jugadores que haya entrado, mejor, pero no es un factor determinante".

Elección de los jugadores. "El equipo está siempre por encima de los jugadores. Las patatas fritas están muy buenas, pero el pescado y la carne mejor por separado. La pizza con o sin piña es uno de los grandes debates en este país (risas)".

Mejora en el 'fracaso' con el Albacete. "He vivido otro tipo de experiencias. No sé si la palabra es crecer, quizá sería vanidoso decir eso, pero he vivido otro tipo de experiencias. Los entrenadores gestores de equipos y de expectativas".

Reunión en Washington. "Cenamos bien, nos fuimos a correr a las ocho de la mañana haciendo running y me contaron abiertamente el plan que tenían. Nuestra decisión es que nos convenció el Real Sporting de Gijón. Sabíamos lo que tenía que ver con lo externo y queríamos saber desde dentro qué idea llevaban. La única promesa es que vamos a hacer un buen equipo".

Pulsera de la Virgen de los Milagros. "Me la regaló mi madre, que siempre que hay un evento importante va a la Virgen de los Milagros a rezar por todos: club, afición... No sé cuanto influyen sus rezos, pero mejor tenerlos de nuestro lado".

Seducción por el Sporting. "La seducción fue rápida, pero fue amor a primera vista con el Sporting. Vi algo que me gustó y lo tenía en la cabeza, desde el primer momento".

Talento joven en Mareo. "Lo desconozco, no he tenido tiempo. Ha sido muchísima información en pocos días. Estamos abiertos al futbolista joven, el ejemplo es Diego Sánchez y lo que ha crecido esta temporada".

Canalleta. "Creo que los equipos, cuando se construyen, surgen elementos que te hacen ser de una manera. En el Albacete veníamos de ascender de Primera RFEF a Segunda División. Era un equipo valiente, que plantaba cara a cualquiera a pesar de los presupuestos. No teníamos miedo a nada y surgió ese nombre. Ahora os reto a vosotros que le pongáis el nombre que queráis al equipo en función de como juguemos".