Rubén Albés pasa revista tras la derrota en Granada: "Tenemos que corregir y recuperar el fútbol"

Rubén Albés, entrenador del Real Sporting de Gijón, compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa tras la derrota (3-1) ante el Granada en Los Cármenes.

Balance del partido. "Creo que en la primera parte estuvimos bien y fue igualada, aunque ellos se adelantaran, pero en la segunda estuvimos mal, por debajo del Granada. No fuimos capaces de sostenerlos y ellos se han impuesto en situaciones a la contra y en el juego directo. Lo normal es que ganaran y así ha sido. El resultado es justo".

Objetivos de la temporada. "Mantengo la misma opinión sobre redimensionar los objetivos de la temporada si no llegan los fichajes".

Dos fichajes. "No va a haber más de 2 incorporaciones, creo que son necesarias, ya lo hemos hablado. A partir de ahí lo lucharemos. Da igual que lleguen 2, 5 o ninguna. A medida que aumentemos el nivel será más fácil tener alternativas y ser competitivos. Hoy no lo hemos sido, especialmente en la segunda parte".

Dotor. "Trataremos de recuperar la versión de Dotor del Castilla, un mediocampista ofensivo, con capacidad para hacer gol, buenas piernas, eficacia y mucha llegada. No ha sido capaz de demostrarlo en este año y medio y esperamos que se pueda reivindicar aquí, con una estructura de 3 en el medio creo que le puede beneficiar"

Mal rendimiento ante el Granada. "Ante un rival como el Granada tenemos que mejorar porque no hemos sido capaces de competir de verdad contra ellos. En la segunda parte no fuimos capaces de sostenernos. Hay un análisis más táctico hoy, más responsabilidad tengo yo para bucar soluciones. No me voy con esa frustración de otros días".

Actuación arbitral. "Entendí la repetición del penalti porque me la explicó del árbitro, pero no la vi repetida. No debe ser muy difícil si está en lo cierto o no. Nos dice que el jugador que despeja estaba adelantado en el momento del remate".

Puntos de mejora en el partido. "No me centro en lo que puede llegar a ser. A la vuelta volveré a ver el partido, qué podíamos haber planteado diferente desde el cuerpo técnico. Hoy pagamos realmente caro el atrevimiento".

Mal rendimiento ante el Granada esta temporada. "El Granada es un tipo de rival que no se nos da especialmente bien por su capacidad a la contra y en el juego directo, debido a nuestras características. Además, tiene buenos futbolistas y está bien entrenado, es un candidato al ascenso".

Nico Serrano y el desequilibrio. "Si llegan jugadores buenos siempre facilita que haya desequilibrio. En la primera parte generamos un volumen muy bueno de ocasiones considerando el rival y el escenario; hicimos 4 ocasiones bastante claras, aunque en algunas no se disparara a portería, pero sí que nos vimos superados a nivel defensivo".

Futuro inmediato tras la derrota. "Primero hay que digerir la derrota de hoy, que es importante. Tenemos que buscar causas y cosas que se pueden mejorar. La puntuación en las últimas semanas es muy negativa. El fútbol nos decía unas cosas en las últimas semanas diferentes a los resultados, hoy no ha sido así. Tenemos que corregir y recuperar el fútbol. Todas las semanas hay estímulos y debemos buscar que el día que estés bien seas capaz de ganar y que un día como el de hoy, cuando no eres mejor que el rival lo normal es perder. Lo difícil de digerir es haber sido superior a tus rivales otros días y no haber sido capaz de ganar".

Peligro de que el equipo se deje ir. "Yo siempre estoy en tensión cada día, en las victorias y las derrotas. Que nada se nos escape para tratar de mejorar. No nos ha pasado demasiado esta temporada que el rival sea mejor como sí fue hoy. No creo que en la dinámica de juego que llevamos lo de hoy sea síntoma de lo que somos. Ellos han acertado primero, han sido mejores y cuando nos tocaba remar en contra, con buenos jugadores y su capacidad para defenderse y volar en los contragolpes no fue un escenario bueno para nosotros. Por voluntad nadie puede achacar nada a los futbolistas".